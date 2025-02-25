冷眼集／罷免會期？民生會期？ 別讓衝突淹沒國家大事

立法院紛擾一年多，新會期再度開議，不過，民進黨團總召柯建銘早早就定調本會期為「罷免會期」；藍白則扭轉戰場為「民生會期」，主攻普發現金、長照、核能延役等。朝野過招不斷，就怕一旦圍繞在「罷免」二字上，重要國政恐都被擱置。

今年開春前柯建銘號召「雙罷免」，欲罷免四十一名藍營區域立委，藉以翻轉國會席次。除了柯建銘鼓吹「大罷免」，賴政府則啟動國安改革，包括修正反滲透法、國家安全法、兩岸人民關係條例等，其中立委赴中管制令也會繼續推動，大打「抗中保台」牌。

國民黨團不想被扣紅帽子，緊急擱置攸關國安決策權的「國家安全戰略法」草案；而原先藍營提出的陸配取得身分證年限從六年縮短成四年，也被移出優先法案，以免升溫兩岸牌。

立法院本會期為法案會期，台灣面臨川普新政衝擊、國內詐騙橫行、急診室爆滿等，朝野本應好好坐下來共商對策，替人民立法尋求解方，但民進黨強駛大罷免列車，似乎已無回頭路，國民黨也只能積極應戰。

藍白不願再陷去年一整年政治性法案爭議，本會期強攻民生戰場，力推還勞工國定假日、稅收超徵必須普發現金、外送員權益法案等，並期待順勢澆熄大罷免之火。但國民黨團列在優先的核能延役、長照保險法等，也算朝野高度意見不同法案，恐難全然置身於政治之外。

立院新會期，究竟會成為綠營設定的「罷免會期」？還是藍白力拚的「民生會期」？除了朝野攻防，廣大民意也應提醒立委：國家大事不該被淹沒在各式各樣柴火與衝突之中。