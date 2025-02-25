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立院今開議 藍綠甲動 卓揆報告成焦點

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷林銘翰李成蔭鄭媁／台北報導
立法院今開議，行政院長卓榮泰能否順利上台施政報告，端看朝野攻防結果。圖為卓揆昨接見海外二二八遺屬返鄉團。記者林伯東／攝影
立法院今開議，行政院長卓榮泰能否順利上台施政報告，端看朝野攻防結果。圖為卓揆昨接見海外二二八遺屬返鄉團。記者林伯東／攝影

立法院新會期今天開議，將邀請行政院長卓榮泰施政報告，外界關注藍白是否讓卓揆順利上台？國民黨團總召傅崐萁昨語帶玄機表示，要看卓榮泰是否有閣揆該有的高度；民眾黨團副總召張啓楷則說，民眾黨團不會杯葛，會讓卓榮泰上台報告及答詢。

卓榮泰施政書面報告昨已送至立法院，政院人士指出，卓揆施政報告將感謝國人辛勤努力，台灣在去年有不容小覷的成績，也感謝立法院上會期的支持，兩院共同推動許多重要法案，更期盼本會期，行政、立法兩院能以民意為優先，共同推動對全體人民及國家長遠發展有益的法案，避免重大爭議，讓國家持續向前邁進。

該人士透露，卓揆將在施政報告中強調，今年會是整合與調適的一年，將因應人口對策、人才人力、反毒打詐、能源轉型及平穩物價五大課題；未來將致力減輕家庭負擔、擴大社會與醫療投資，持續提升本國勞工薪資、積極對接產業需求、幫助中小微企業轉型，從內而外打造韌性台灣，守護國家；發展多元綠能、深化產業節能，開發先進儲能，並確保國內市場供需，穩定物價減少波動。

立法院新會期今天開議，國民黨昨上午舉辦立法實務研討會，討論新會期優先法案。據了解，國民黨團上周即發出甲級動員令，要求藍營立委全數穿上「戰袍」長袖外套出席，今天上午八時卅分先開黨團大會討論策略。

綠營不敢大意，民進黨團今也發出甲級動員令，將在黨團大會後再進議場。民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，藍營說要民生優先，如果第一天就採取過當的杯葛手段，甚至影響卓揆的施政報告，這恐怕對於藍營稱要民生優先是自打嘴巴。

新會期開議，藍綠白也陸續對外公布優先法案。國民黨團已將還勞工國定假日、超額徵稅還錢於民、核能延役等相關修法，都列為這會期優先推動重點。

朱立倫叮嚀不分區藍委 勿鬧事被操作

立院開議，朝野也開戰。國民黨主席朱立倫昨再度批評賴清德總統，要當賴系領導人、又要當民進黨主席，又要當中華民國總統，角色上有時的確相當混淆與混亂，或許民進黨想鬥一時之氣、一時之利，得到民進黨政治利益，但傷害的是全台人民福祉。

朱立倫在立法實務研討會閉門會議中對藍營立委喊話，民進黨用「惡罷」打壓、恐嚇國民黨，要有決心拚戰到底；大罷免最終還是組織結構的問題，區域立委現階段該做的是繼續勤跑地方，讓基層與國民黨站在一起，他最近也勤跑地方，就是要顧好藍營基本盤。

朱立倫還提到，某些不分區立委卻只顧自己的感受，讓外界有機會製造藍營的負面新聞；因此，他要提醒沒有選舉的不分區立委「不要鬧事」，勿讓個人感受被綠營藉機操作，國民黨要團結一致，決心與民進黨奮戰，別怕大罷免的威脅。

三黨優先法案 製表／唐筱恬、黃婉婷、林銘翰
三黨優先法案 製表／唐筱恬、黃婉婷、林銘翰

國民黨 民進黨 立法院

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