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總統接見日眾議員玉木雄一郎 盼共同打造非紅供應鏈

中央社／ 台北24日電
總統賴清德（右）24日接見日本眾議院議員玉木雄一郎（左），賴總統說，台灣和日本是重要的貿易夥伴，期盼共同打造「非紅供應鏈」，創造經濟上雙贏，更維護印太及全球的和平穩定。總統府提供／中央社
總統賴清德（右）24日接見日本眾議院議員玉木雄一郎（左），賴總統說，台灣和日本是重要的貿易夥伴，期盼共同打造「非紅供應鏈」，創造經濟上雙贏，更維護印太及全球的和平穩定。總統府提供／中央社

總統賴清德今天接見「日本眾議院議員玉木雄一郎」時表示，台灣和日本是重要的貿易夥伴，期盼除了半導體，也能在氫能及無人機領域加強合作，共同打造「非紅供應鏈」，創造經濟上雙贏，更維護印太及全球的和平穩定。

賴總統下午接見「日本眾議院議員玉木雄一郎」致詞時，首先熱烈歡迎玉木雄一郎首次訪問台灣，並表示現在是台灣與日本合作的最關鍵時刻，玉木雄一郎能在百忙之中，特別來訪問，展現對台灣的支持，顯得格外有意義，他要表達最深的感謝。

總統提到，這個月初，日本與美國舉行峰會，感謝日本政府在會後的聯合聲明中，重申維持台海和平穩定，也強調反對任何以武力及威嚇片面改變現狀的行為，並且支持台灣的國際參與。

總統說明，台灣和日本同為國際上負責任的一員，樂見日美關係更加堅定友好，更希望台灣、日本和美國攜手合作，一起成為鞏固印太地區和平穩定的堅實力量。

總統指出，當前除了國際情勢的多元複雜，台灣也面臨到中國「紅色供應鏈」的威脅，越來越多國家都關注經濟安全及供應鏈韌性等議題。當威權主義越集結，民主陣營就應該更團結。台灣和日本是重要的貿易夥伴，期盼除了半導體，台日也能夠在氫能及無人機領域加強合作，共同打造「非紅供應鏈」，創造經濟上的雙贏，更維護印太及全球的和平穩定。

最後，總統再次歡迎玉木雄一郎到台灣，希望此趟訪問能夠圓滿成功，對台灣留下深刻印象，並再度來台訪問。

玉木雄一郎致詞時提到，這是他首次訪台，感謝賴總統及政府官員們的溫馨歡迎。現在台日關係是前所未有的緊密，這是賴總統自上任以來，大力推動台日關係發展的功勞，他要表達敬佩與感謝之意。

玉木雄一郎談及，全球情勢多變，台灣、日本及印太區域都面臨重大轉變，相信台日關係將更進一步發展。如同賴總統所說，日本與美國近日舉辦的元首峰會取得了重大的成果，在日美聯合聲明中，對台海的和平穩定做出明確的承諾，並堅決反對任何以武力或威嚇方式單方面改變現狀的企圖。

玉木雄一郎表示，去年日本眾議院改選，執政的自由民主黨與公明黨未達國會過半席次。他所屬的國民民主黨席次則成長4倍，因此，他感受到責任重大，未來將持續推動台日合作，強化台日關係。

台日關係 日本

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