明赴立法院施政報告 卓榮泰將提人口、打詐等5大課題

立法院明天將邀行政院長卓榮泰施政報告，據透露，卓揆報告時將強調，今年是整合與調適的一年，將因應人口對策、人才人力、反毒打詐、能源轉型及平穩物價5大課題，並推動各項民生政策，盼在今年打好基礎，為下階段台灣做好準備，進入大發展、大溫暖時代。

政院人士表示，卓揆感謝在國人的辛勤努力下，台灣在2024年有不容小覷的成長，去年經濟成長率達4.3％，經濟表現亮眼；民間固定投資突破5兆元，國內外科技大廠紛紛加碼對臺投資；消費者物價指數年增率控制在2.18％，全年國內失業率為24年來新低的3.38％。

政院人士續指，去年全年每人每月實質總薪資平均達5萬6566元，年增2.16％，為6年來最大增幅；政府也持續照顧基層勞工，最低工資連9年調漲，從2016年的2萬8元來到今年的2萬8590元，總調幅約42.9％，時薪也從120元調至190元，總調幅約58.3％。

此外，政院人士指出，卓揆也感謝立法院上一會期的支持，三讀通過行政院所提「運動部組織法」、「運動部全民運動署組織法」、「國家運動產業發展中心設置條例」、「學生輔導法」、「消防法」等重要法案。

卓揆期盼本會期，行政、立法能以民意為優先，共同推動對人民及國家長遠發展有益的法案，包含修正「外國專業人才延攬及僱用法」、「身心障礙者權益保障法」、「運動產業發展條例」，以及「個人資料保護委員會組織法」、「兒童托育服務法」、「人工智慧基本法」草案等，避免重大爭議，讓國家持續向前邁進。

該人士透露，卓揆將在施政報告中強調，今年會是整合與調適的一年，將因應人口對策、人才人力、反毒打詐、能源轉型及平穩物價五大課題。未來將致力減輕家庭負擔、擴大社會與醫療投資，持續提升本國勞工薪資、積極對接產業需求、幫助中小微企業轉型，從內而外打造韌性台灣，守護國，發展多元綠能、深化產業節能，開發先進儲能，並確保國內市場供需，穩定物價減少波動。

施政報告中也提及各項民生政策等推動，包括友善育兒「0-6歲國家一起養2.0」，「長照3.0」、擴大推動「住院整合照顧服務」、「擴大癌症篩檢服務」、「三高防治888計畫」以及促進健保永續等10大「健康台灣」新制等。

政院人士強調，政府會從內政、健康、文化、國防、經濟產業等各面向著手，在今年度打好基礎，為下一階段的台灣做好準備，以進入明年的大發展、大溫暖時代。