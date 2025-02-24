快訊

怕投資+憂長壽…史上最富裕退休族群 嬰兒潮世代理財成難題

案情急轉直下…李威4度作證精舍命案「轉列被告」 住家遭搜索

北市醫師職業工會批衛福部「跨院協調機制」名存實亡

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

急診壅塞，引發民怨，醫事人員也怨聲載道，衛福部提出「三大因應策略」、「兩大改革方向」。台北市職業醫師工會批評，健保給付調整急重症給付的速度遲緩，且衛福部要想做好「各醫院間床位協調機制」，應在名存實亡的跨院協調機制之外，另謀出路。

台北市醫師職業工會秘書長、現任急診主治醫師陳亮甫表示，因應近期嚴重醫院壅塞、待床超量現象，行政院長指示衛福部進行研議與對外說明，下午衛福部長領銜各主管進行報告，其中關鍵提出「三大因應策略」及「兩大改革方向」可視為當局對於醫療問題的核心風向。

陳亮甫指出，同意台灣醫療沉痾不是輕按一個按鈕便能改變，但提出四大關點，

一、衛福部首要提出院內調床機制的出現，但現況許多醫院仍將一定比例的病床保留給「可等候」的門診患者，例如住院做心導管檢查、常規手術或癌症化療，主因無他，這些病人病況相對穩定、可預期出院時日、產值較高。建議透過總額新制來限制醫院門診佔比，衛福部需提供醫院替代選項的財務誘因，才可能改變院方的收治策略。

二、院間床位協調機制目前仍仰賴醫院之間的電話聯繫，也無法得知他院真實床位狀況，各區EMOC（緊急醫療應變中心）在病人無床可轉時，會傳真各急救責任醫院要求回覆不能接受轉院的原因，而各醫院便會回覆以無空床傳真回覆，然後可能就沒有下一步了。若衛福部要想介入此點，必須在名存實亡的跨院協調機制之外另謀出路。

三、對於護理人力荒，衛福部反應始終慢一拍，去年提出獎勵金措施，就因特殊單位（急診、ICU）及白班遭受不合理差別待遇而飽受批評，加以現行護理人力數據及護病比計算基準多有所失真，對於急診所提出的「醫護病比」限制更是毫無反應。在醫療需求持續高漲之下，進一步加劇個別醫院內急診與各病房間資源調動的矛盾，最終壓力仍舊落在一線護理師肩上而難以緩解。

四、健保給付調整急重症給付的呼聲早已許久，政府提到改革方案時萬用的口號，但實際上進程卻僅牛步。近期急診壅塞加劇，許多病人原因在病房接受的治療都轉移到急診端進行，但急診的留觀、治療費用皆無調整。可理解改變需要時間，但此刻急重症醫療人員需要看到的應是時間表而不是似曾相識卻又無比遙遠的「研議」說詞。

陳亮甫呼籲，輕症患者應避免直衝向醫學中心急診，另多體諒此刻的急診人員正處在極度的身心不適與壓力之中，且他們絕對都沒有受到國家政府醫院的善意對待。「急診是看天吃飯的崗位，而我們希望不管何時都能為民眾撐傘，請支持我們。」

機制 衛福部 醫師

延伸閱讀

急診塞爆...醫曝病房護理師也很慘 籲各醫院落實分級醫療

急診塞爆…吳欣岱曝外科排不進、急診等嘸床一段時間了

影／急診壅塞醫護苦 邱泰源：三大因應策略、兩改革方向

嗆急診醫「小腦袋」挨轟下台 林靜儀親吐6字回應

相關新聞

【重磅快評】賴清德烤肉扯盧秀燕 民進黨得了恐盧症！

國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤批總統府喊窮說預算被刪無法發放太多災害慰問金，卻有錢辦烤肉，拿公帑拚政治；民進黨發言人吳...

韓國瑜籲人道考量讓柯文哲見父最後一面 法務部說話了

立法院長韓國瑜今前去為羈押禁見中的民眾黨前主席柯文哲父親柯承發拈香致意，呼籲站在孝道與人道的考量，法務部要慎重思考讓柯文...

北市醫師職業工會批衛福部「跨院協調機制」名存實亡

急診壅塞，引發民怨，醫事人員也怨聲載道，衛福部提出「三大因應策略」、「兩大改革方向」。台北市職業醫師工會批評，健保給付調...

卓榮泰25日赴立院施政報告 能否順利上台藍留伏筆

立法院明天將邀行政院長卓榮泰施政報告，民進黨團幹事長吳思瑤今天說，盼國會運作回歸常軌，若藍營過當杯葛恐是自打嘴巴；國民黨...

韓國瑜籲法務部人道考量 讓柯文哲見父最後一面

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，享耆壽94歲。各界政商人士紛紛前往弔唁。柯妻陳佩琪今在臉書發文質疑，法律有規定被羈押者不能參加父親的告別式嗎 ？她不滿表示，可以申請，不能指定時間，「這是什麼世界？」不過台北看守所回應，目前柯文哲及其家屬均未提出申請。立法院長韓國瑜今天下午4點前往拈香致意，他呼籲，站在孝道與人道的考量，法務部要慎重思考，讓柯文哲主席可見到父親最後一面。

總統官邸烤肉宴引發藍綠互嗆 戴瑋姍酸凌濤：偷臭馬英九、偷罵朱立倫

賴清德總統昨天在總統官邸舉辦烤肉宴，綠營立委齊聚，國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤質疑「拿公帑搞政治」。民進黨新北市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。