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卓榮泰施政報告提打詐等5課題 推健康台灣10大新制

中央社／ 台北24日電

行政院長卓榮泰明天將赴立法院施政報告。政院人士表示，卓榮泰將談及人口、人才、反毒打詐、能源轉型與平穩物價共5大課題，以及各項民生政策推動，包括「長照3.0」、促進健保永續等10大「健康台灣」新制。

立法院會明天將邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。

政院人士今天說，卓榮泰感謝在國人辛勤努力下，台灣2024年有不容小覷的成長，去年經濟成長率達4.3%，表現亮眼；民間固定投資突破新台幣5兆元，國內外科技大廠紛紛加碼對台投資；消費者物價指數年增率控制在2.18%，全年國內失業率為24年來新低的3.38%。

政院人士表示，卓榮泰還說，去年每人每月實質總薪資平均達5萬6566元，年增2.16%，是6年來最大增幅；政府也持續照顧基層勞工，最低工資連9年調漲，從2016年的2萬8元到今年2萬8590元，總調幅約42.9%，時薪也從120元調至190元，總調幅約58.3%。

政院人士指出，卓榮泰也感謝立法院在上一會期三讀通過行政院所提「運動部組織法」、「運動部全民運動署組織法」、「國家運動產業發展中心設置條例」、「學生輔導法」、「消防法」等重要法案。

政院人士說，卓榮泰更期盼本會期行政院與立法院能以民意優先，共同推動對人民及國家長遠發展有益的法案，包含「外國專業人才延攬及僱用法修正草案」、「個人資料保護委員會組織法草案」、「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」、「兒童托育服務法草案」、「人工智慧基本法草案」、「運動產業發展條例修正草案」等，避免重大爭議，讓國家持續向前邁進。

政院人士表示，卓榮泰將在施政報告中強調，今年會是整合與調適的一年，包括要因應5大課題，首先是「人口對策」，須減輕家庭負擔、擴大社會與醫療投資；再來是「人才人力」，持續提升本國勞工薪資、積極對接產業需求、幫助中小微企業轉型；以及「反毒打詐」，從內而外打造韌性台灣，守護國家。

此外，還有「能源轉型」，發展多元綠能、深化產業節能，開發先進儲能；最後是「平穩物價」，確保國內市場供需，穩定物價減少波動。

施政報告中也提及各項民生政策推動，包括「0到6歲國家一起養2.0」、「長照3.0」、擴大推動「住院整合照顧服務」、「擴大癌症篩檢服務」、「三高防治888計畫」、以及促進健保永續等10大「健康台灣」新制等，政府會從內政、健康、文化、國防、經濟產業等各面向著手，在今年度打好基礎，為下一階段的台灣做好準備，以進入明年的大發展、大溫暖時代。

卓榮泰 立法院 運動產業發展條例

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