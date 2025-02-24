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行政院擬訂第2部國家人權行動計畫 邀國際專家座談

中央社／ 台北24日電

全球數位人權大會今年在台灣舉行，行政院今天說明，將著手研擬第2部國家人權行動計畫，也藉舉行國際諮詢座談會，討論如何透過計畫強化數位人權保障，以及個資保護專業人才培訓等，做為擬定計畫參考。

行政院透過發布新聞稿表示，今天登場的2025年第13屆全球數位人權大會（RightsCon）首次在東亞辦理，就選擇台灣做為第一個舉行國，並邀集世界商界領袖、政府代表、技術專家及科技人權等領域的專家或實務工作者等人來台。

藉此年度盛會，行政院人權及轉型正義處今天與個人資料保護委員會籌備處、國家資通安全研究院辦理「台灣第2部國家人權行動計畫數位人權議題國際諮詢座談會」，邀4位國際專家來台參與。

行政院政務委員林明昕致詞表示，台灣自2022年提出首部「國家人權行動計畫」（NAP）以來，積極推動數位人權保障與發展，也特別將「數位人權議題」列為重要項目，從完善隱私保護、防制數位科技引發各種歧視、遏阻網路性別暴力、提升媒體素養、消弭數位落差等多方面，提出具體行動方案，設定明確目標與時程。

林明昕指出，然而，數位發展也引發隱私、資訊安全、言論自由等一系列人權挑戰，對女性、LGBTQIA+、身心障礙者、兒童、原住民族等處境不利群體造成危害，甚至破壞民主國家根基。因此如何促進科技創新，同時保障基本人權，是各國都須面對的急迫課題。

行政院轉述，與會的國際專家首先肯定台灣透過制定國家人權行動計畫保障數位人權的做法及成果，並提醒數位發展下的隱私、資訊安全、言論自由、資訊近用及其他人權議題及保障做法，彼此密切連結，但也可能是衝突關係，執行時須重視公私部門等多元利害關係人參與。

國際專家還解釋，公開透明政策決定與立法程序也很重要，透過各方利害關係人對話，形塑支持隱私及相關人權保障的共識與社會文化，做為推展各項工作的基礎。

國際專家建議，台灣在推動數位人權及個資保護議題時，應在法規中定義明確構成要件、具體可行做法、申訴及救濟程序等，法規內容不僅應符合國際人權規範及指引，並應能通過合法性、必要性及比例原則檢驗，採最小侵害手段，以兼顧數位發展及人權保障需求。

基本人權 家人 行政院

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