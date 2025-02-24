吳釗燮晤日眾議員 盼與民主陣營打造韌性非紅供應鏈

國安會秘書長吳釗燮今天會晤日本眾議院議員玉木雄一郎表示，全球經濟正面對中國過量生產及低價傾銷的衝擊，台灣期盼與國際民主陣營合作，維持科技優勢，打造具有韌性的非紅供應鏈。

國家安全會議今天發布新聞稿表示，吳釗燮在國安會副秘書長徐斯儉陪同下會見日本眾議院國民民主黨議員玉木雄一郎，雙方就區域情勢、供應鏈合作、全社會防衛韌性、新興科技發展等議題交換意見。

吳釗燮表示，玉木雄一郎首次訪台的第一個行程，即至國安會進行交流，感到榮幸與歡迎。台日間情誼深厚，台灣願與日本各政黨與各界強化交流合作關係。

玉木雄一郎表示，國民民主黨成立於2020年，並於去年派遣代表出席台灣總統、副總統就職典禮，此行期待增進對台日關係及區域情勢的交流與認識。國民民主黨重視安全議題，高度肯定日前日美峰會聯合聲明中，納入反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀行為的立場。

他對於賴總統上週在哈利法克斯台北論壇開幕式演說中，提及呼籲民主陣營團結、打造全球非紅供應鏈、共同應對灰色地帶威脅等要點，深感認同。另外，玉木雄一郎指出，國際情勢處於關鍵時刻，台日間共享民主價值，面對共同國際及區域課題，應持續強化多層次、多面向的合作關係。

吳釗燮說明，印太地區民主國家包括台灣、日本、菲律賓、澳洲等國，頻頻受到中國以灰色地帶、混合戰及認知戰侵擾，民主國家應強化協作，共同嚇阻威權主義冒進。台灣除持續強化國防整備，亦加速推動全社會防衛韌性，整合中央部會及地方政府能量，建構社會因應各種災害及風險的自我保護能力。

此外，他表示，全球經濟正面對中國過量生產及低價傾銷的衝擊，台灣期盼與國際民主陣營合作，維持科技優勢，打造具有韌性的非紅供應鏈。台灣希望與日本持續合作，共同促進印太地區的穩定、和平及繁榮。