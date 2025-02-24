【重磅快評】賴清德烤肉扯盧秀燕 民進黨得了恐盧症！

國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤批總統府喊窮說預算被刪無法發放太多災害慰問金，卻有錢辦烤肉，拿公帑拚政治；民進黨發言人吳崢痛斥造謠，抹黑總統私人自費的餐敘，卻對台中市長盧秀燕用公帑出國不置一詞；吳崢沒搞清楚的是，賴總統烤肉趴只請綠委，用的大都是國家資源，所謂自費只是掩人耳目。賴總統黨政不分，吳崢還好意思說？

大罷免已開跑，賴清德總統昨天邀請民進黨立委到官邸烤肉，說是討論新會期法案、總預算攻防等議題；凌濤批評，賴總統有錢辦烤肉拚政治，沒錢慰問受災民眾，「賴門酒肉臭，路有凍死骨」，將成為總統府最佳寫照。

針對藍營的批評，總統府沒有回應，由民進黨發言人吳崢出來對陣，指賴清德主要是要勉勵綠委們在新會期全力投入問政、展現戰力捍衛政府施政，凌濤卻急忙潑髒水，凌說官邸餐敘的費用是全民買單，完全是惡意造謠，這場餐敘全數由「總統個人」支付，一毛公帑都沒有用。

吳崢出面回擊凌濤，雙方火力相當。但是賴總統在官邸辦烤肉趴，用的大多數是國家資源，既受到議論，理應是總統府出來說明，但是總統府發言人郭雅慧僅說，餐敘氣氛相當融洽自在，聚焦討論民生、經濟和國安等優先法案，吳崢卻氣撲撲批凌濤惡意造謠，是赤裸裸的抹黑，要求立刻收回並公開道歉；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤也強調這賴總統自掏腰包，沒有使用公帑。

但問題的癥結是這場烤肉趴是在總統官邸舉辦，可以用「賴總統自掏腰包」來合理化嗎？賴總統上任前曾宴請綠委，第二次是去年九月間，都是在外面的餐廳請客，自無黨政不分的疑慮，這次在總統府官邸辦趴，場地、人力、物力無一不是政府資源，而且宴請的民進黨立委，民進黨說賴總統自腰包，恐怕也是買那片肉而已，這樣就想杜悠悠之口，恐怕理由不夠充分，被在野黨批評有錢辦烤肉，沒錢發放太多災害慰問金，也沒什麼好說的。

最有意思的是，吳崢反過來質疑台中市長盧秀燕出國訪問日本，反問盧出國用的是誰的錢？是不是台中市政府的公帑？如果用的是公帑，按照凌濤的邏輯，為什麼台中市府不優先使用這些預算幫助受災戶？而是拿來出國？

要搞清楚的是，賴清德在官邸辦綠委烤肉趴和盧秀燕赴日考察大巨蛋，這完全是不同兩件事，賴是和綠委同樂、搞政治，盧秀燕要推的大巨蛋卻是全民共享共樂，搞的是政務。

再者，直轄市長赴日本考察鬆平常，高雄市長陳其邁考察兩年前也考察東京豐洲市場交流漁港及魚市場，台南市長黃偉哲去年也出訪日本九州進行產業文化交流，高雄台南要災害慰問金的案例也不少，怎麼吳崢就沒有意見？ 什麼都要扯到盧秀燕，綠營的「恐盧症」未免太嚴重了。