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總統官邸烤肉宴引發藍綠互嗆 戴瑋姍酸凌濤：偷臭馬英九、偷罵朱立倫

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤質疑賴清德總統用公帑辦烤肉宴，民進黨新北市議員戴瑋姍（右二）反嗆凌的說法是雙標。圖／取自戴瑋姍臉書
國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤質疑賴清德總統用公帑辦烤肉宴，民進黨新北市議員戴瑋姍（右二）反嗆凌的說法是雙標。圖／取自戴瑋姍臉書

賴清德總統昨天在總統官邸舉辦烤肉宴，綠營立委齊聚，國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤質疑「拿公帑搞政治」。民進黨新北市議員戴瑋姍今反嗆「雙標」，指前總統馬英九有邀集國民黨立委吃飯慣例，凌濤的老闆、國民黨主席朱立倫也曾受邀進總統府餐敘，反酸凌濤發言根本是「偷臭馬英九、偷罵朱立倫」。

戴瑋姍還轉述前立委沈富雄評論凌濤的說法，指待過國民黨主席辦公室出來的都一個樣，充滿僚氣、眼睛長在頭頂上，不懂得尊重長輩。

戴瑋姍表示，凌濤可能太年輕，不知道前總統馬英九有邀集黨籍立委吃飯的慣例，更喜歡在總統府內請客，凌濤的老闆朱立倫為了「柱下朱上」，也曾進總統府讓馬英九宴請過。反批，看來凌濤搞不清楚，連自己的老闆、老闆的老闆都罵下去了，果然是個「毛沒長齊的小屁孩」。

戴瑋姍質疑，賴清德每次宴請都是自掏腰包，請問馬英九當時是否也自掏腰包？朱立倫去年底以黨主席身分宴請黨籍立委，明明國民黨黨工年終獎金都發不出來，哪來的錢請客吃飯？

戴還酸說，凌濤就愛刷存在感，如果他敢用同樣標準批評馬英九和朱立倫，「我會說凌濤是一個獨立思考的大人、毛都長齊了」。

對於戴瑋姍的說法，凌濤今天反嗆，民進黨把自費與公帑爭議混為一談，倒果為因，從綠營助理變嘻哈歌手「合法要飯」，到「自費烤肉」，民進黨不要臉的地方在於「情勒」，雙方持續隔空互槓。

凌濤 朱立倫 馬英九

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