總統官邸烤肉宴引發藍綠互嗆 戴瑋姍酸凌濤：偷臭馬英九、偷罵朱立倫

賴清德總統昨天在總統官邸舉辦烤肉宴，綠營立委齊聚，國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤質疑「拿公帑搞政治」。民進黨新北市議員戴瑋姍今反嗆「雙標」，指前總統馬英九有邀集國民黨立委吃飯慣例，凌濤的老闆、國民黨主席朱立倫也曾受邀進總統府餐敘，反酸凌濤發言根本是「偷臭馬英九、偷罵朱立倫」。

戴瑋姍還轉述前立委沈富雄評論凌濤的說法，指待過國民黨主席辦公室出來的都一個樣，充滿僚氣、眼睛長在頭頂上，不懂得尊重長輩。

戴瑋姍表示，凌濤可能太年輕，不知道前總統馬英九有邀集黨籍立委吃飯的慣例，更喜歡在總統府內請客，凌濤的老闆朱立倫為了「柱下朱上」，也曾進總統府讓馬英九宴請過。反批，看來凌濤搞不清楚，連自己的老闆、老闆的老闆都罵下去了，果然是個「毛沒長齊的小屁孩」。

戴瑋姍質疑，賴清德每次宴請都是自掏腰包，請問馬英九當時是否也自掏腰包？朱立倫去年底以黨主席身分宴請黨籍立委，明明國民黨黨工年終獎金都發不出來，哪來的錢請客吃飯？

戴還酸說，凌濤就愛刷存在感，如果他敢用同樣標準批評馬英九和朱立倫，「我會說凌濤是一個獨立思考的大人、毛都長齊了」。

對於戴瑋姍的說法，凌濤今天反嗆，民進黨把自費與公帑爭議混為一談，倒果為因，從綠營助理變嘻哈歌手「合法要飯」，到「自費烤肉」，民進黨不要臉的地方在於「情勒」，雙方持續隔空互槓。