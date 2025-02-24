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韓國瑜籲人道考量讓柯文哲見父最後一面 法務部說話了

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導
對於在押的柯文哲能否出席柯爸告別式，北所表示目前尚未收到當事人或家屬的申請。圖／讀者提供
對於在押的柯文哲能否出席柯爸告別式，北所表示目前尚未收到當事人或家屬的申請。圖／讀者提供

立法院長韓國瑜今前去為羈押禁見中的民眾黨前主席柯文哲父親柯承發拈香致意，呼籲站在孝道與人道的考量，法務部要慎重思考讓柯文哲可見到父親最後一面，法務部矯正署發言人林明達表示，權責機關會依相關規定辦理。

法務部常務次長黃謀信表示，核准收容人返家探視，是矯正權責機關的權力，相信權責機關綜合考量後會依法處理。

林明達表示，針對柯文哲是否申請返家奔喪等問題，台北看守所已經有所回應，如果收容人向機關合法提出申請，有關人員即會依返家探視辦法、羈押法有關規定辦理。

林明達說，是否准予收容人在監期間返家探視，准否權屬權力機關，依一般情形，只要收容人提出申請，矯正機關會在兼顧安全、秩序、戒護人犯上做綜合評估，再加以准否，至於是否可由收容人「指定」返家日期，林明達說，會依相關規定審慎評估。

韓國瑜呼籲法務部要人道考量讓柯文哲能在他父親釘棺木時之前，見他最後一面。記者王駿杰／攝影
韓國瑜呼籲法務部要人道考量讓柯文哲能在他父親釘棺木時之前，見他最後一面。記者王駿杰／攝影

柯文哲 權力 法務部 韓國瑜

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