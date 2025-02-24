韓國瑜籲人道考量讓柯文哲見父最後一面 法務部說話了

立法院長韓國瑜今前去為羈押禁見中的民眾黨前主席柯文哲父親柯承發拈香致意，呼籲站在孝道與人道的考量，法務部要慎重思考讓柯文哲可見到父親最後一面，法務部矯正署發言人林明達表示，權責機關會依相關規定辦理。

法務部常務次長黃謀信表示，核准收容人返家探視，是矯正權責機關的權力，相信權責機關綜合考量後會依法處理。

林明達表示，針對柯文哲是否申請返家奔喪等問題，台北看守所已經有所回應，如果收容人向機關合法提出申請，有關人員即會依返家探視辦法、羈押法有關規定辦理。