副總統蕭美琴接見日本訪團 感謝努力促進台日關係

副總統蕭美琴今天接見日本參議員北村經夫及山口縣知事村岡嗣政等訪賓表示，感謝對於促進台日關係以及雙方在經貿、文化、教育等領域交流所做的努力與支持。

副總統上午在總統府接見北村經夫及村岡嗣政時表示，台灣與山口縣有長期且密切的關係，是台日友好關係的典範。首先，山口縣是已故日本前首相安倍晉三的故鄉及長年所在的地方，他一生為自由開放印太區域所做的努力，奠定了台日維持區域和平穩定的共同信念。

其次，山口縣長期與台南市非常友好、有密切的交流與往來，總統賴清德曾經擔任過台南市長，台南也是她成長的故鄉，非常高興山口縣與台南市有這麼緊密的互動。

副總統提到，2015年前總統蔡英文就任總統之前，她們曾一起拜訪過山口縣，其中一項行程是參訪下松市的日立製作所。當時她擔任立法委員，一直在爭取台灣東部地區的交通建設，包含該廠所製造的EMU3000型火車。之後她擔任駐美代表，回台之後的行程終於乘坐到她曾經積極爭取過的EMU3000新自強號，令她非常感動；相信這也是台日經貿領域合作的重要成果。

最後，副總統再次感謝訪團成員，對於促進台日關係，包括中央政府或地方經貿、文化、教育等領域交流所做的努力及支持。