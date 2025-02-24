快訊

文湖線驚傳冒火花停駛 北捷揪原因：車底找出20公分鼠屍

急診壅塞醫護叫苦病人哭 邱泰源拋「3大策略+2大改革」因應

韓國瑜呼籲法務部人道考量 讓柯文哲見父「最後一面」

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
立法院長韓國瑜今天下午4點前來拈香致意，他呼籲，站在孝道與人道的考量，法務部要慎重思考，讓柯文哲主席可見到父親的最後一面。記者王駿杰／攝影
立法院長韓國瑜今天下午4點前來拈香致意，他呼籲，站在孝道與人道的考量，法務部要慎重思考，讓柯文哲主席可見到父親的最後一面。記者王駿杰／攝影

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，享耆壽94歲。各界政商人士紛紛前往弔唁。立法院長韓國瑜今天下午4點前來拈香致意，他呼籲，站在孝道與人道的考量，法務部要慎重思考，讓柯文哲主席可見到父親的最後一面。

韓國瑜今天下午與副院長江啟臣、立委鄭正鈐等人前來靈堂拈香，柯媽媽向他們提到兒子柯文哲時，淚流滿面，相當難受，提到柯爸時，也不斷哭泣，旁人連忙遞面紙、安慰她。

韓國瑜表示，剛剛跟柯媽媽見了面，她的心情非常難過，我們也感受到這樣沈重的心情，柯媽媽與柯美蘭醫師都提出家屬的最大請求，就是在3月10日，柯爸爸在釘棺木時，能夠讓柯文哲主席見他父親陽世間的最後一面。站在孝道的考量，法務部應該慎重思考，這應該要做，也是人道的考量。

韓國瑜表示，他與江副院長和幾位委員都有相同的感觸，再次呼籲法務部要人道考量，讓柯主席能在他父親釘棺木時之前，見他最後一面。

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發本月17日病逝，告別式預定於3月10日舉行，對於因京華城等案災在押的兒子柯文哲，能否親自送父親最後一程？柯媽日前拍片向總統賴清德求情。

韓國瑜表示，他與江副院長和幾位委員都有相同的感觸，再次呼籲法務部要人道考量，讓柯主席能在他父親釘棺木時之前，見他最後一面。記者王駿杰／攝影
韓國瑜表示，他與江副院長和幾位委員都有相同的感觸，再次呼籲法務部要人道考量，讓柯主席能在他父親釘棺木時之前，見他最後一面。記者王駿杰／攝影

柯文哲 法務部 韓國瑜

延伸閱讀

韓國瑜為何缺席立法實務研討會？ 傅崐萁被追問但避答

柯文哲父親告別式柯媽求情、陳佩琪怒嗆 北所冷回：尚未申請

柯文哲奔喪不能指定時間？ 陳佩琪：只求司法公平對待

柯爸3月10日告別式 柯媽同台直播主懇求總統准柯文哲奔喪

相關新聞

韓國瑜呼籲法務部人道考量 讓柯文哲見父「最後一面」

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，享耆壽94歲。各界政商人士紛紛前往弔唁。立法院長韓國瑜今天下午4點前來拈香致意，他呼...

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實：未收到

聯電創辦人曹興誠近日話題不斷，國民黨立委翁曉玲昨天在臉書發文，以「曹興誠捐款1500萬給清大了嗎？」為題，指出30年前曹...

影／卓榮泰：台灣若遭中共統治 又會有另一個228

「2025年海外二二八遺屬返鄉團」上午由賴清德總統接見後，下午前往行政院由院長卓榮泰親自接見。卓榮泰引述遺屬的一篇著作《...

擬選高雄市長！地方傳許銘春競總吹熄燈號 辦公室澄清：一直在運作

勞動部前部長許銘春去年底成立「高雄有春」辦公室，積極爭取2026民進黨高雄市長提名，發生勞動部霸凌風暴後，許銘春減少公開...

前特派漫談／台灣媒體要靠團體戰 駐美記者的互助生態

前駐美特派張文馨在2020年初、新冠疫情準備大爆發之際，抵達華府；歷經川普首次執政最後一年的美中角力與2021年1月6日的國會山莊暴亂事件，迎來拜登上台，去年主跑美國總統選舉，見證川普復仇成功，意氣風發重返白宮。外派任期已隨著拜登離任一起結束，如今，將這四年多的經驗轉化成不同的採訪篇章，讓讀者可以一探國際鎂光燈下、鏡頭後的面貌。 相比於國際主流媒體重兵壓陣，在華府的台灣記者多是隻身赴任，一度全部都是女性記者，美國官員一度戲稱「台灣（在性別議題上）走得很前面」；在爭分奪秒的新聞現場，平面網路和電視台的需求各不相同，同樣的追求是豐富、豐富再豐富，在華府的台灣記者們既有競爭本質，也得分工合作，當讀者瀏覽各種五花八門的華府新聞，背後有各種協力合作的累積。

【重磅快評】曹興誠髮夾彎 文化總會變「文化總匯」？

名嘴謝寒冰上周爆料不雅照，聯電創辦人曹興誠嗆聲提告、求償1億元，但曹董說法不斷髮夾彎，硬把桃色緋聞抹紅成抗中保台，他今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。