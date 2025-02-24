韓國瑜呼籲法務部人道考量 讓柯文哲見父「最後一面」
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，享耆壽94歲。各界政商人士紛紛前往弔唁。立法院長韓國瑜今天下午4點前來拈香致意，他呼籲，站在孝道與人道的考量，法務部要慎重思考，讓柯文哲主席可見到父親的最後一面。
韓國瑜今天下午與副院長江啟臣、立委鄭正鈐等人前來靈堂拈香，柯媽媽向他們提到兒子柯文哲時，淚流滿面，相當難受，提到柯爸時，也不斷哭泣，旁人連忙遞面紙、安慰她。
韓國瑜表示，剛剛跟柯媽媽見了面，她的心情非常難過，我們也感受到這樣沈重的心情，柯媽媽與柯美蘭醫師都提出家屬的最大請求，就是在3月10日，柯爸爸在釘棺木時，能夠讓柯文哲主席見他父親陽世間的最後一面。站在孝道的考量，法務部應該慎重思考，這應該要做，也是人道的考量。
韓國瑜表示，他與江副院長和幾位委員都有相同的感觸，再次呼籲法務部要人道考量，讓柯主席能在他父親釘棺木時之前，見他最後一面。
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發本月17日病逝，告別式預定於3月10日舉行，對於因京華城等案災在押的兒子柯文哲，能否親自送父親最後一程？柯媽日前拍片向總統賴清德求情。
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