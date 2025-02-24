擬選高雄市長！地方傳許銘春競總吹熄燈號 辦公室澄清：一直在運作

前駐美特派張文馨在2020年初、新冠疫情準備大爆發之際，抵達華府；歷經川普首次執政最後一年的美中角力與2021年1月6日的國會山莊暴亂事件，迎來拜登上台，去年主跑美國總統選舉，見證川普復仇成功，意氣風發重返白宮。外派任期已隨著拜登離任一起結束，如今，將這四年多的經驗轉化成不同的採訪篇章，讓讀者可以一探國際鎂光燈下、鏡頭後的面貌。 相比於國際主流媒體重兵壓陣，在華府的台灣記者多是隻身赴任，一度全部都是女性記者，美國官員一度戲稱「台灣（在性別議題上）走得很前面」；在爭分奪秒的新聞現場，平面網路和電視台的需求各不相同，同樣的追求是豐富、豐富再豐富，在華府的台灣記者們既有競爭本質，也得分工合作，當讀者瀏覽各種五花八門的華府新聞，背後有各種協力合作的累積。

2025-02-24 15:46