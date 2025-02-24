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擬選高雄市長！地方傳許銘春競總吹熄燈號 辦公室澄清：一直在運作
勞動部前部長許銘春去年底成立「高雄有春」辦公室，積極爭取2026民進黨高雄市長提名，發生勞動部霸凌風暴後，許銘春減少公開露臉，地方盛傳競選總部已吹熄燈號。昨日許銘春參與活動的照片曝光，辦公室也澄清，辦公室設在2樓，一直在運作，沒有退選。
民進黨立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，以及勞動部前部長許銘春爭取下屆市長黨內提名，初選時間未定。許銘春去年11月率先在中華路設立競選辦公室，不時舉辦親子活動及講座。霸凌風波後，外界傳言，許銘春辦公室沒開門、一片黑暗。
崇義文教基金會昨舉辦第24屆高雄小狀元經典會考頒獎典禮，許銘春現身會場，另位國民黨立委柯志恩也有出席。
許銘春辦公室表示，辦公室1樓是閒置空間，辦公室位在2樓，所以外界才會誤解辦公室停止運作，從設立至今，一直有在運作；許部長私下持續拜會基層，目前沒有退出市長初選的想法。
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