快訊

文湖線驚傳冒火花停駛 北捷揪原因：車底找出20公分鼠屍

急診壅塞醫護叫苦病人哭 邱泰源拋「3大策略+2大改革」因應

聽新聞
0:00 / 0:00

擬選高雄市長！地方傳許銘春競總吹熄燈號 辦公室澄清：一直在運作

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
許銘春爭取高雄市長提名，去年底已在高雄市前金區中華四路成立辦公室，因1樓閒置，不少人以為停止運作，辦公室今澄清，辦公室設在2樓，一直有在運作，沒有關門。記者徐白櫻／攝影
許銘春爭取高雄市長提名，去年底已在高雄市前金區中華四路成立辦公室，因1樓閒置，不少人以為停止運作，辦公室今澄清，辦公室設在2樓，一直有在運作，沒有關門。記者徐白櫻／攝影

勞動部前部長許銘春去年底成立「高雄有春」辦公室，積極爭取2026民進黨高雄市長提名，發生勞動部霸凌風暴後，許銘春減少公開露臉，地方盛傳競選總部已吹熄燈號。昨日許銘春參與活動的照片曝光，辦公室也澄清，辦公室設在2樓，一直在運作，沒有退選。

民進黨立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，以及勞動部前部長許銘春爭取下屆市長黨內提名，初選時間未定。許銘春去年11月率先在中華路設立競選辦公室，不時舉辦親子活動及講座。霸凌風波後，外界傳言，許銘春辦公室沒開門、一片黑暗。

崇義文教基金會昨舉辦第24屆高雄小狀元經典會考頒獎典禮，許銘春現身會場，另位國民黨立委柯志恩也有出席。

許銘春辦公室表示，辦公室1樓是閒置空間，辦公室位在2樓，所以外界才會誤解辦公室停止運作，從設立至今，一直有在運作；許部長私下持續拜會基層，目前沒有退出市長初選的想法。

勞動部前部長許銘春（左一）近日仍不斷拜會基層，昨參加崇義文教基金會昨舉辦的頒獎典禮。圖／主辦單位提供
勞動部前部長許銘春（左一）近日仍不斷拜會基層，昨參加崇義文教基金會昨舉辦的頒獎典禮。圖／主辦單位提供

勞動部 許銘春 辦公室

延伸閱讀

林岱樺可能脫黨參選高雄市長？ 陳其邁說話了

綠營預告早出事？ 藍營：林岱樺主張政治打壓恐加速同黨切割

林岱樺涉貪綠營市長初選恐剩4搶1？ 潘孟安成變數

孤鳥林岱樺遭搜索 牽動綠營菊系多打一的高市長選情

相關新聞

韓國瑜呼籲法務部人道考量 讓柯文哲見父「最後一面」

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，享耆壽94歲。各界政商人士紛紛前往弔唁。立法院長韓國瑜今天下午4點前來拈香致意，他呼...

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實：未收到

聯電創辦人曹興誠近日話題不斷，國民黨立委翁曉玲昨天在臉書發文，以「曹興誠捐款1500萬給清大了嗎？」為題，指出30年前曹...

影／卓榮泰：台灣若遭中共統治 又會有另一個228

「2025年海外二二八遺屬返鄉團」上午由賴清德總統接見後，下午前往行政院由院長卓榮泰親自接見。卓榮泰引述遺屬的一篇著作《...

擬選高雄市長！地方傳許銘春競總吹熄燈號 辦公室澄清：一直在運作

勞動部前部長許銘春去年底成立「高雄有春」辦公室，積極爭取2026民進黨高雄市長提名，發生勞動部霸凌風暴後，許銘春減少公開...

前特派漫談／台灣媒體要靠團體戰 駐美記者的互助生態

前駐美特派張文馨在2020年初、新冠疫情準備大爆發之際，抵達華府；歷經川普首次執政最後一年的美中角力與2021年1月6日的國會山莊暴亂事件，迎來拜登上台，去年主跑美國總統選舉，見證川普復仇成功，意氣風發重返白宮。外派任期已隨著拜登離任一起結束，如今，將這四年多的經驗轉化成不同的採訪篇章，讓讀者可以一探國際鎂光燈下、鏡頭後的面貌。 相比於國際主流媒體重兵壓陣，在華府的台灣記者多是隻身赴任，一度全部都是女性記者，美國官員一度戲稱「台灣（在性別議題上）走得很前面」；在爭分奪秒的新聞現場，平面網路和電視台的需求各不相同，同樣的追求是豐富、豐富再豐富，在華府的台灣記者們既有競爭本質，也得分工合作，當讀者瀏覽各種五花八門的華府新聞，背後有各種協力合作的累積。

【重磅快評】曹興誠髮夾彎 文化總會變「文化總匯」？

名嘴謝寒冰上周爆料不雅照，聯電創辦人曹興誠嗆聲提告、求償1億元，但曹董說法不斷髮夾彎，硬把桃色緋聞抹紅成抗中保台，他今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。