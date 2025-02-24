【重磅快評】曹興誠髮夾彎 文化總會變「文化總匯」？

名嘴謝寒冰上周爆料不雅照，聯電創辦人曹興誠嗆聲提告、求償1億元，但曹董說法不斷髮夾彎，硬把桃色緋聞抹紅成抗中保台，他今天突然懸賞1000萬元，宣稱要揪出幕後黑手，直指一切都是中共國安部陰謀。曹興誠公信力破產，中華文化總會日前改選新任執行委員，曹興誠居然榜上有名，賴政府用人葷素不忌，只要政治正確，撿到籃子都是菜，卻讓文化總會變成「文化總匯」。

中華文化總會是政府出資設立的社團法人，各界簡稱「文總」，前身是1967年成立的「中華文化復興運動推行委員會」，1990年改組後經內政部核准立案為民間社團法人，歷來會長職位皆由總統兼任，官方色彩濃厚。原本成立目的是要推動「中華文化復興運動、發揚傳統中華文化」，民進黨執政後推動轉型，擺明以台灣文化取代中華文化，既然中華文化復興運動已名存實亡，文總何不正名為「台灣文化總會」或「清德文化總會」，還可以簡稱「台灣會」或「清德會」，讓曹興誠當黑熊執委，豈不更名正言順。

文總官網自我介紹標榜三大任務：提升台灣文化實力、展現台灣文化厚度、加強台灣文化的國際交流。回到最核心問題，曹興誠對文總的三大任務能有何貢獻？大家的認知中，曹興誠曾列名晶圓雙雄，出生於北平、在台灣發跡，卻一度是新加坡人，生意遊走兩岸，政治立場搖擺。早年搞科技聞名、晚年搞政治出名，近期領銜發動大罷免、鼓吹黑熊學院，被罷免民團視為「金主」，但曹興誠曾喊「捐30億強化國防」，至今未有下文，賴總統仍延攬曹為全社會防衛任性委員會顧問，儼然是綠營新貴。

謝寒冰爆料不雅照，曹興誠一開始否認、嗆聲提告，隨後又改口間接承認爆料為真，但外界至今沒看到曹興誠按鈴提告，只見他還東拉西扯媒體人璩美鳳多年前的光碟事件。璩美鳳痛批曹興誠拿她當擋箭牌，表面是打抱不平，實際是二次傷害，曹還算男子漢嗎？「卡神」楊蕙如也在臉書發文斥責曹興誠「嘴砲抗中」，私生活卻是親中的垃圾，把台灣人當白癡，還被台派當成寶，其實是沒擔當、假仁假義的髒東西。

文明社會不鼓勵沒有文化的發言，但大家更討厭下流的假道學。曹興誠的政治立場鮮明、桃色緋聞滿天飛，只要他不尷尬，尷尬的就是別人；不在乎外界有色眼鏡，曹董到底何德何能，是對AI有獨到的辨識能力？還是對層峰高度效忠？網友揶揄，「文總果然很有種」、「文化總會變文化夜總會」，只要顏色正確，什麼問題都沒有問題。國民黨前立委陳學聖也點名，跟曹興誠並列文總執委的名導吳念真、作家郝廣才與導演楊力州，這些文化人難道都沒有意見嗎？

曹興誠搞完政治搞文化，讓書香味沾染銅臭味和政治味；如果稱曹董是生意人，大家沒有意見，但若因他自封「八不居士」就算文化人，這種文化未免太廉價。大老粗漂綠變成文秀才，曹興誠可謂寫下一頁台灣傳奇，文總既像政治大拼盤的「文化總匯」、也像一群文化人被狠狠打臉的「文化腫會」，著實令文化界汗顏。