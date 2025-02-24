民進黨：新會期提廢壯促法 藍白別再護航

民進黨今天表示，立法院新會期將提廢除壯促法，請藍白別再護航，並要求民眾黨主席黃國昌公開說明如何處置涉及利益迴避爭議的民眾黨立委吳春城。

民進黨上午由發言人吳崢、立委陳培瑜、立委郭昱晴召開「清廉標準在哪裡？壯世代政策與產業發展促進法（簡稱壯促法）圖利了誰？」記者會。

郭昱晴表示，民國114年總預算審查，吳春城刁難體育署、故宮、國發會、衛福部等多個部會，如衛福部次長呂建德備詢中強調不會使用壯世代一詞，衛福部業務預算就被吳春城刪凍。吳春城利用此模式，原提案刪凍高達新台幣4億8000多萬元，後雖撤回部分提案，凍結的金額仍然高達2.05億元，嚴重違反利益迴避原則。

她說，吳春城被起底一家三代經營的10幾間有關壯世代家族關係企業，已海撈11億元政府標案，吳春城在擔任立委一年來，相關企業就拿下政府2200萬元標案，甚至將壯世代註冊專利商標，背後牽扯到上億元的金錢利益，涉有圖利之嫌。

吳崢表示，民進黨黨團已提出廢止壯促法提案，請問身兼民眾黨主席與黨團總召還要繼續包庇、護航這部明顯圖利私人的法案嗎，請民眾黨給社會大眾一個清楚的交代。