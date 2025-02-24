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對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實未收到

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對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實：未收到

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
聯電集團創辦人曹興誠。圖／聯合報資料照片
聯電集團創辦人曹興誠。圖／聯合報資料照片

聯電創辦人曹興誠近日話題不斷，國民黨立委翁曉玲昨天在臉書發文，以「曹興誠捐款1500萬給清大了嗎？」為題，指出30年前曹興誠與已故前清大校長沈君山對弈，彼此約定贏1個子捐1萬美元，最後沈君山為清大募得台幣1500萬元，但最後清大沒收到曹的捐款。對此，清大今天證實「未收到」。

「曹興誠不僅私德有問題，而且也無誠信！」翁曉玲在臉書指出，「卡神」楊蕙如日前曾發文批評曹興誠，曹說要捐1億美金保衛台灣，搶盡版面，但現在卻拿不出捐款明細，「其實曹興誠口頭上喊說捐款，卻無捐款之事實，應不只這一樁，恐怕是慣犯了。」

翁曉玲表示，話說30年前，前清大校長沈君山曾為幫助清華大學募款，而與曹興誠對弈。當時聯電董事長曹興誠向沈君山挑戰下圍棋，約定贏一個子捐一萬元。沈君山以為1萬元是台幣，後來才弄清楚是美金計價，最後贏了50子（50萬美金），為清華募得台幣1500萬元，傳為教育界美談。

只是，清華大學後來有拿到這筆捐款嗎？據了解，直到現在，清大應是沒收到曹興誠的捐款，早不指望曹興誠履行承諾了。

對於翁曉玲的說詞，清華大學今天證實，並未收到曹興誠曾口頭承諾輸一目、捐1萬美元的捐款。

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