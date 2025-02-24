侯漢廷檢舉沈伯洋：接受國外勢力贊助攻擊政黨 籲調查局查清楚

美國政府效率部大砍各單位預算，就連富豪喬治索羅斯設立的「開放社會基金會」都遭到波及。新黨北市議員侯漢廷今在臉書具名檢舉民進黨立委沈伯洋接受「開放社會基金會」贊助，在擔任台灣民主實驗室執行長時（現在沈仍為金會理事），攻擊國內其他政黨人士，介入台灣政治，在內部製造敵人已違反國安法，要求法務部調查局介入調查。

侯漢廷臉書表示，外媒報導美國富豪喬治索羅斯設立的「開放社會基金會」（Open Society Foundations）合作的「東西方管理研究所」（East-West Management Institute），透過美國國際開發署（USAID）計畫獲得補助，「開放社會基金會」贊助名單有台灣民主實驗室（doublethink Lab）在內，該組織前執行長就是立委沈伯洋，且目前沈仍為該組織的理事。

侯漢廷說，根據「開放社會基金會」公開資料，從2020年起台灣民主實驗室受其贊助，分別是2020年19萬9千800美金、2022年49萬9千880美金、2023年65萬美金，總計收到贊助134萬9600美金，折合台幣約4423萬，沈柏洋接受外國勢力贊助，成立並發展組織、假民主介入台灣政治，抨擊政黨、在內部製造敵人，謊稱「第五縱隊」，使得民心惶惶，近期更公然呼籲推動大罷免，干擾政治運行、顯然危害社會安定，已違反「國安法」。

侯漢廷呼籲，沈伯洋應主動投案自清，說清楚資金款項來龍去脈，如何認識與結交外國勢力，如何獲得外國勢力贊助，主持操控指揮與發展組織，「不用東拉西扯批判藍白扯中共同路，轉移焦點。」也請調查局比照柯文哲案標準詳盡調查。