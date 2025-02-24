快訊

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實未收到

中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

民眾85%盼留台積電 智庫籲談判更強硬

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
啟思民本基金會24日公布國際事務民調，88.4%民眾不同意美國總統川普「台積電偷走美國晶片」的說法。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
啟思民本基金會24日公布國際事務民調，88.4%民眾不同意美國總統川普「台積電偷走美國晶片」的說法。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「民眾都知道台積電對台灣多重要，政府對美談判要更有主見！」半導體專家楊應超24日在民調記者會如此提醒。民調指出，85.6%民眾認為台灣可能被美國施加關稅、88.4%民眾不同意美國總統川普「台積電偷走美國晶片」的說法。藍委江啟臣則說，川普相當重視交易重要性，且更強調價格而非價值。

軍購、能源減順差

立法院副院長江啟臣所屬的啟思民本基金會24日公布國際議題民調，基金會執行長黃奎博指出，有85.6%民眾認為台灣可能被美國施加關稅、88.4%民眾不同意美國總統川普「台積電偷走美國晶片」的說法、84.8%民眾不同意將台積電最先進的2奈米製程移往美國，62%認為台美談判時，美國較佔有優勢。

被問到如何降低台美之間的貿易順差（複選題），有60%民眾選擇軍購、41.6%建議採購石化能源與核能、35.4%希望買牛肉、黃豆等農產品，12.5%汽車。另外，針對目前賴清德政府是否有以台灣利益優先，對美進行談判？雖然有50%民眾認為有，但也有42.6%民眾認為沒有，黃奎博認為這相當值得注意。

速擬對美談判策略

「川普上任就是開啟談判的年代！」江啟臣分析說，川普的談判策略是「關稅是武器、交易是目的、對話會持續」，從川普上任一個月以來，無論是關稅、或是積極與俄羅斯坐上談判桌，盼儘速讓俄烏終戰，都顯示川普相當在意談判，且相當重視公平與價格、而非價值，民調看來也顯示台灣民眾相當清楚目前的不確定性。

江啟臣呼籲政府要儘速擬定對美談判策略，並指出未來美中與美中台的局勢演變，可能會是基於美中與美台談判的結果。國民黨立委葛如鈞也說，川普上台不代表美國對台態度丕變、要對抗台灣，但台灣的半導體產業至今40年，對台灣的重要性不言而喻，但如今執政黨卻似乎把雞蛋仍放在同一個籃子，呼籲執政黨不要再將重點放在大罷免與黨內鬥爭。

整體氛圍太親美

科克蘭資本公司董事長楊應超提醒，從商業角度，台積電赴美完全不合理，去美國的話，台灣矽盾的重要性會削弱，先進製程絕不能去美國，要去也不能太快；另外，台灣整體氛圍太親美，反而無法獲得美國在談判的重視，要對美國不卑不亢、甚至要對美有所求；最後，目前看不出政府對美積極溝通，盼政府對美不要太友善。

【更多精采內容，詳見

台積電 川普 美國

延伸閱讀

歐盟3月6日峰會！商討烏克蘭、歐安全 瑞士國防軍願赴烏維和

山姆大叔偷瞇牌 解讀川普袖裡乾坤 重建商機、機器人、蘋概股

川普指USAID給錢助選 印度秀資料反駁

80年歐美同盟大轉折！德新總理尋求擺脫對美依賴 稱川普不顧歐洲死活

相關新聞

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實：未收到

聯電創辦人曹興誠近日話題不斷，國民黨立委翁曉玲昨天在臉書發文，以「曹興誠捐款1500萬給清大了嗎？」為題，指出30年前曹...

曹興誠指中共潑糞黑手 翁曉玲：大陸交女友好意思說？

聯電公司創辦人曹興誠近期遭各種爆料，包含小三親密照、允諾捐款無後續等，他發文表示自己遭潑糞抹黑是中共國安部規畫。「曹興誠...

向川普說不！8成4台灣民眾反對台積電奈米技術移美國

啟思民本基金會今天公布國際現勢民調顯示，85.6%受訪者認為美國川普政府未來可能對台灣施加關稅壓力，62.5％民眾認為台...

壯世代涉嫌圖利 綠委揚言廢除

「壯世代定義不明，推動立法的民眾黨立委吳春城相關家族又承接約2千萬標案，應廢除涉嫌圖利的《壯世代政策及產業發展促進法》！」民進黨立委郭昱晴、陳培瑜與發言人吳崢24日召開記者會，指控吳春城透過「壯世代」申請商標、並在法案中制訂明顯圖利條款，新會期盼能在程序委員會推動廢除《壯促法》。

民眾85%盼留台積電 智庫籲談判更強硬

「民眾都知道台積電對台灣多重要，政府對美談判要更有主見！」半導體專家楊應超24日在民調記者會如此提醒。民調指出，85.6%民眾認為台灣可能被美國施加關稅、88.4%民眾不同意美國總統川普「台積電偷走美國晶片」的說法。藍委江啟臣則說，川普相當重視交易重要性，且更強調價格而非價值。

侯漢廷檢舉沈伯洋：接受國外勢力贊助攻擊政黨 籲調查局查清楚

美國政府效率部大砍各單位預算，就連富豪喬治索羅斯設立的「開放社會基金會」都遭到波及。新黨北市議員侯漢廷今在臉書具名檢舉民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。