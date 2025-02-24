壯世代涉嫌圖利 綠委揚言廢除

「壯世代定義不明，推動立法的民眾黨立委吳春城相關家族又承接約2千萬標案，應廢除涉嫌圖利的《壯世代政策及產業發展促進法》！」民進黨立委郭昱晴、陳培瑜與發言人吳崢24日召開記者會，指控吳春城透過「壯世代」申請商標、並在法案中制訂明顯圖利條款，新會期盼能在程序委員會推動廢除《壯促法》。

壯世代定義不明

郭昱晴不滿表示，吳春城不只申請「壯世代」專利，還成立與「壯世代」相關的公司超過10家、還有1個協會，雖然吳春城在相關事證被揭露後，辭去協會身分，並表示在立委任內不曾介入標案，也不參與「中央」標案，但與吳春城家族相關的企業，獲得了2200萬的「地方」標案。

「壯世代到底是幾歲？」郭昱晴指出，吳春城曾說60歲、70歲與90多歲都是「壯世代」，但國際上根本沒有這種觀念，衛福部次長呂建德就曾明確表示不會應用相關概念，結果就被吳春城刪掉預算，總計部會因此被刪除4.8億，即使後來有撤案也高達2.5億，交通部、勞動部與國發會等都受到波及。

自訂名詞造成混亂

民進黨立委陳培瑜指出，《壯促法》第5條指出，希望政府建立壯世代金融行動方案，提供金融商品；還有觀光發展、旅遊行銷、寬列相關事務預算，然後吳春城相關的企業與家族就因此承接方案，民眾黨大多號稱沒有違法、不牽涉利益迴避，但相關法案的規定都很清楚，盼民眾黨監督時不要雙標，對自家立委相關行為坐視不管。

「希望藍白一起響應廢除《壯促法》！」陳培瑜說，她與同黨立委林俊憲、李坤城都已提案要廢除《壯促法》，盼藍白在程序委員會不要阻擋排案。她指出，「壯世代」概念無法與國際接軌，造成部會業務混亂，吳春城還以刪預算威脅部會，重挫公務員士氣，盼立法院所有立委站出來，不要讓公務員難做事。

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