賴總統盼團結守護台灣 維持民主、自由、人權憲政體制

賴清德總統24日上午接見「2025年海外二二八遺屬返鄉團」時強調，政府將持續追求正義與真相，堅定地團結國家、守護國人安全，捍衛臺灣主權，絕不能讓類似事件再次發生。期盼2,300萬人團結一致守護臺灣，維持民主、自由、人權的憲政體制，也讓臺灣持續繁榮發展。

賴總統致詞時表示，首先，他要代表全體國人對大家專程回國參加二二八中樞紀念儀式，表達最誠摯的歡迎。二二八事件迄今已邁入78年，各位受難者遺屬長期在海外從事二二八平反工作，也積極為臺灣發聲，他非常感謝，也以最嚴肅的心情與大家共同追思受難的先賢。

賴總統指出，二二八事件讓臺灣付出相當大的代價，造成世代創傷延續至今。而當時社會菁英的消失，例如在場各位的親人──日治時期的第一位臺灣人檢察官王育霖、最年輕的醫學博士施江南、極為重要的美術先驅陳澄波、成功的企業家與民意代表王平水、牙醫師楊阿壽、律師林連宗、嘉義農校教師林光前，以及其他令人欽佩，在那個年代非常傑出、重要的人士。這些社會菁英的逝去，對臺灣社會造成無法估計的損失，他要代表政府再次和大家致歉。政府的補救措施包括認錯、道歉、賠償、追查真相、恢復名譽、撤銷判決、設立紀念館、紀念碑等，後續該做的事情，政府都一定會做。

賴總統說，同時，也有賴各位前輩，特別是王克雄博士，在這幾十年間不斷地努力呼籲社會正視這段傷痕，才有累積至今日的轉型正義成果。我們近年來努力推動轉型正義，就是為了達到「追求真相」、「賠償」、「獲得正義」以及「保證不再發生」，讓我們的子孫知道，現在所享受的民主並非理所當然，而是我們的祖輩用血淚一滴一滴爭取來的。

賴總統表示，直到今日，這是一個未竟之業，我們要持續追求正義與真相，落實政治檔案的開放應用。我們不能忘記歷史，更要體認民主與威權的不同，捍衛我們的自由。再次感謝大家千里迢迢組成返鄉團回到臺灣，和我們一起紀念，也持續地為臺灣的民主、自由與人權發聲。

賴總統強調，政府將持續堅定地團結國家、守護國人安全，我們絕對不能讓類似的事件再次發生。第一步就是捍衛臺灣的主權，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持臺灣主權不容侵犯、併吞；堅持中華民國臺灣的前途由2,300萬人決定。我們要讓臺灣人做自己的主人，而每一位國家的主人都能在這塊土地上擁有平安、自在的生活。

賴總統說，不管先來後到、來自何方、什麼族群，只要認同這塊土地，就是這塊土地的主人。我們希望2,300萬人團結一致守護臺灣，維持民主、自由、人權的憲政體制，也讓臺灣持續繁榮發展，代代子孫得以在這塊土地上長治久安，「我們大家一起努力」。

最後，賴總統祝福大家身體健康、萬事如意、家庭美滿幸福，這趟返鄉一切順利。