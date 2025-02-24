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賴清德烤肉宴是自費 凌濤再嗆：場地、警力都是納稅錢

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統（左二）與閣揆卓榮泰（左一）、總統府秘書長潘孟安（右一）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）昨出席官邸烤肉聚會。（圖／取材自林岱樺臉書）
賴清德總統（左二）與閣揆卓榮泰（左一）、總統府秘書長潘孟安（右一）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）昨出席官邸烤肉聚會。（圖／取材自林岱樺臉書）

賴清德總統昨邀黨籍立委於總統官邸烤肉。國政基金會副執行長凌濤批評，沒錢發災民慰問金卻有錢開趴。總統府澄清是賴清德自掏腰包。凌濤今天反嗆，民進黨把自費與公帑爭議混為一談，倒果為因，從綠營助理變嘻哈歌手「合法要飯」，到「自費烤肉」，民進黨不要臉的地方在於「情勒」。

凌濤表示，在總統官邸舉辦黨籍立委烤肉宴，民進黨中央與總統官邸的黨政界線模糊至極。他們不斷強調幾片肉、幾個蛋糕是自費，但場地維護、水電開支、警力勤務等激增的成本，卻都是全民辛苦繳納的納稅錢。

凌濤說，綠營高層與立委圍爐烤肉，其樂融融，政治拚得火熱。相對之下，冷的是人民，超徵的稅收、揮霍的預算，全都來自你我口袋。民進黨的民調再冷，也不該「拿人民的血來暖自己」。

凌濤指出，從昨日午後至深夜，民進黨動員全面滅火，從賴清德嫡系的立委林俊憲、吳思瑤，到旁支的吳崢、戴瑋姍、林亮君，再加上側翼一同洗地，高喊「他們自費」，甚至搬出「國務機要費」混淆視聽，把自費與公帑爭議混為一談，倒果為因，卻始終迴避最核心的問題。

凌濤說，人民從未禁止賴總統烤肉，真正讓人不滿的是，民進黨一邊砍預算，聲稱無法執行公務、國家將停擺，甚至連基層員工三節獎金、氣爆災民慰問金都被縮減；但輪到自己立委烤肉時，超過五千元的香腸、燒肉，卻能輕鬆掏錢買單。正因如此，民怨沸騰，綠營發言才會無法獲得共鳴。

凌濤表示，吳思瑤口中的烤肉派對「別出心裁」，恰好成為最新民調的寫照。美麗島民調顯示，本月賴總統的信任度創下就職以來新低，不信任度則攀上新高。因為人民早已對這種麻木不仁感到絕望。相較之下，國民黨一步一腳印推動民生法案，穩紮穩打，在多項民調中奪下第一，逐步獲得人民肯定。

凌濤 民進黨 烤肉

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