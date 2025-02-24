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影／補助款凍結五成 許淑華批：找藉口讓地方施政無法進行

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華。記者賴香珊／攝影

立法院大幅凍刪總預算，行政院將地方補助款先凍結5成，但弱勢福利、緊急救災等3項目仍將優先維持。對此，南投縣長許淑華表示，政府運作不應受政治牽連，呼籲中央回到執政初心，看到民生需求，不要找藉口讓地方施政無法進行。

南投縣長許淑華指出，以今年度通過的政府總預算，並未減少，且是歷年來最多，縣府卻已陸續收到相關公文，以財劃法或地方補助凍結等理由，有些經費可能無法撥補，現階段縣府會自行因應，未來這些預算若不核撥，地方也只能自己吸收。

若縣府有些經費有短少或凍結，且是中央已經核定的，縣府會繼續爭取，或先用府內預算、預備金等支應，不會因中央有所調整，影響地方施政；但整個政府運作上，不論中央或地方，行政是一體的，不應受到政治牽連，而是要繼續推動。

她也不諱言，中央這種作法會對地方行政作業造成困難，若立法院不凍結中央預算，中央才不凍結或刪減地方補助款，也會造成後續行政程序更加複雜，增加了公務體系的困擾及行政難度，而執政上應以民眾為優先，也才是百姓最關心的。

許淑華強調，台灣現在因為立法院的不和諧，導致要罷免全台的國民黨立委，真的是亂象，全世界也從未發生過。就她近期了解地方聲音，民眾對於賴政府執政上任1年，社會卻如此動盪，立委才剛選完，就又要大罷免，很多人感到反感。

而試圖以罷免改變立院席次，也未必能使執政順利，應重視接納不同意見並溝通，才能讓施政更順利，呼籲中央回到執政初心，看到民生需求，用心解決觀光慘澹、內政等問題，也盼立法院和行政院都能思考，不要找藉口讓地方施政無法進行。

立法院 許淑華

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