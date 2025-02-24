江啟臣：川普2.0大談判時代 政府應早日擬定談判策略

立法院副院長江啟臣今天說，美國總統川普回鍋後「川普2.0」大原則為關稅是武器、交易是目的、對話會繼續；大談判時代正在重新建構國際政治、經貿秩序，台灣要早日擬定談判策略、目標。

立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣在立法院舉行記者會，公布最新網路民調。針對美國總統川普上任後，對加拿大、墨西哥、中國大陸加徵關稅，有85.6%民眾認為川普政府對台灣可能也會以關稅手段施壓。

民調指出，在台美貿易中，有62.4%民眾認為美國較占談判優勢；台灣去年對美國貿易順差739億美元，若要台灣減少對美貿易順差，民眾認為可優先對美軍購、採購石化能源及核能，或是牛肉、黃豆、玉米、小麥等農產品。

另外，有83.3%民眾同意台積電為首的半導體產業是護國神山；半導體產業是台灣的「矽盾」，有62.5%民眾同意，若中共武力犯台，美國為首的西方國家將採軍事干預。有88.4%民眾不同意川普指稱台灣拿走美國半導體生意；84.8%民眾不同意將台積電最先進製程技術移轉到美國。

江啟臣說，民調結果顯示民眾對川普2.0的不安，川普2.0的大原則是「關稅是武器、交易是目的、對話會繼續」，帶出大談判時代，台灣是否準備好了。

江啟臣表示，大談判後能不能大交易，川普在考驗各國的準備。美國已是台灣最大出口市場，且這趨勢會持續，台灣去年賺的比日、韓還多，美國一定會找台灣談以解決貿易逆差，除武器採購外，台灣很快就會面臨到要提高採購石化能源，最後才是糧食。

江啟臣指出，美中台關係怎麼變化，有兩個很大的變數，第一是美中間的貿易協定，雙方必須一談，外界高度關注會達成怎樣的貿易協定；第二是台美間的採購協定，尤其是軍購方面，勢必影響美中台。

江啟臣說，大談判時代來臨，台灣必須準備好，美國跟其他國家都在進行中，將顛覆過去幾十年來以美國為首的國際秩序，如今川普在重新建構國際政治、經貿秩序，對台灣來說，政府要早日擬定談判策略、目標。

這次調查是啟思民本基金會2月18日至21日在網路進行調查，調查對象為全國20歲以上的網路人口，以Facebook廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區，有效樣本1042份，抽樣誤差在95%信心水準下，正負3個百分點內。