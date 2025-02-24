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「合法的飯不要嗎」引爭議 藍委轟綠把嘻哈當政治工具

聯合報／ 記者李成蔭鄭媁／台北即時報導
自稱嘻哈饒舌歌手楊舒雅日前接受民進黨青年部訪問說「合法的飯不要嗎」，抨擊藍白刪補助，後遭起底為民進黨立委伍麗華助理，也是黑熊學院成員，引發爭議。圖／取自民進黨青年部臉書
自稱嘻哈饒舌歌手楊舒雅日前接受民進黨青年部訪問說「合法的飯不要嗎」，抨擊藍白刪補助，後遭起底為民進黨立委伍麗華助理，也是黑熊學院成員，引發爭議。圖／取自民進黨青年部臉書

自稱嘻哈饒舌歌手楊舒雅日前接受民進黨青年部訪問說「合法的飯不要嗎」，抨擊藍白刪補助，後遭起底為民進黨立委伍麗華助理，也是黑熊學院成員，引發爭議。國民黨多位立委齊轟，牛煦庭批評是把嘻哈饒舌當成政治工具，這樣可以代表嘻哈饒舌界嗎？徐巧芯則說，民進黨找助理假裝民眾拍片，那就是自導自演。

牛煦庭批評，楊舒雅若真正投身文化事業的話還有道理，結果還被發現是國會助理，這樣可以代表嘻哈饒舌界嗎？這樣根本是把嘻哈饒舌當成政治工具，這對嘻哈文化也無足夠尊重。且嘻哈饒舌精神強調不畏強權、敢於對抗，但楊卻主張合法領補助、為黨喉舌，這真的有符合嘻哈饒舌的精神嗎？

徐巧芯也批，黑熊學院辦這麼多課程，收那麼多錢，結果教學員CPR方式竟然不是平躺在地上，而是靠在樹上，這是非常危險動作，而所謂「合法的飯不要嗎」，是連乞丐都不會這樣說，楊舒雅卻還明目張膽拍攝，且本身就是伍麗華助理，這麼多補助是否都是跟民進黨友好的團體才能拿到？撇開補助不說，自己找助理假裝民眾拍片，那就是自導自演，現在什麼事情都要扯到藍白刪預算。

國民黨立委翁曉玲也說，文化人做文化創作沒有問題，但若以文化創作名義當民進黨側翼就不行，政府的錢應該花在刀口上，如果把補助款圖利特定創作者，那就不適當。

伍麗華 民進黨 黑熊學院

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