賴總統接見海外二二八遺屬 喊堅定守護國家捍衛主權

賴清德總統今（24日）接見2025年海外二二八遺屬返鄉團時說，政府將持續追求正義與真相，堅定團結國家、守護國人安全並捍衛台灣主權，絕不讓類似事件再發生。

賴總統表示，歡迎返鄉團成員回國參加二二八中樞紀念儀式，二二八事件發生邁入78年，各位遺屬長期在海外從事平反工作，也積極為台灣發聲。

賴總統指出，二二八事件讓台灣付出相當大的代價，造成世代創傷延續至今；而當時社會菁英的消失，例如日治時期的第一位台灣人檢察官王育霖、最年輕的醫學博士施江南、極為重要的美術先驅陳澄波、成功的企業家與民意代表王平水、牙醫師楊阿壽、律師林連宗、嘉義農校教師林光前，以及其他令人欽佩、在那個年代非常傑出重要的人士。

賴總統表示，這些社會菁英的逝去，對台灣社會造成無法估計的損失，他要代表政府再次和大家致歉。政府的補救措施包括認錯、道歉、賠償、追查真相、恢復名譽、撤銷判決、設立紀念館、紀念碑等，後續該做的事情，政府都一定會做。

賴總統也說，直到今日，這是一個未竟之業，要持續追求正義與真相，落實政治檔案的開放應用；不能忘記歷史，更要體認民主與威權的不同，捍衛自由。

賴總統說，「政府將持續堅定地團結國家、守護國人安全，我們絕對不能讓類似的事件再次發生。」第一步就是捍衛台灣的主權，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持台灣主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途由2300萬人決定，讓台灣人做自己的主人，而每一位國家的主人都能在這塊土地上擁有平安自在的生活。

賴總統說，不管先來後到、來自何方、什麼族群，只要認同這塊土地，就是這塊土地的主人。希望2300萬人團結一致守護台灣，維持民主、自由和人權的憲政體制，也讓台灣持續繁榮發展，代代子孫得以在這塊土地上長治久安，大家一起努力。