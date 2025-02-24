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國民黨13項優先法案 普發現金核電延役等入列

中央社／ 台北24日電

國民黨今天召開立法實務研討會，討論新會期的優先法案，包括紀念日及節日實施條例草案、主張普發現金新台幣1萬元、核子反應器設施研議條例草案等13項，國民黨主席朱立倫表示，這些都是與民生相關的議題，是國民黨這會期主推重點。

立法院新會期將於25日開議，國民黨今天上午在智庫舉辦立法實務研討會，由黨中央、立法院黨團、智庫等三方一起開會討論，新會期將推出的優先法案。

根據國民黨列出的優先法案內容，將推動「紀念日及節日實施條例草案」，將紀念日及節日實施辦法提升至法律位階，並新增特殊意義紀念日或節日放假一天，以及修正「住宅法」，規範社會住宅應提供50%比率出租給弱勢，並放寬申請社宅資格為「育有未成年子女」。

同時，國民黨將制定「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，主張普發現金新台幣1萬元，同時推動「預算法增訂第81條之1條草案」立法，規範政府稅課收入實徵淨額達到預算編列數120%，應還稅於民普發現金。

國民黨將修正「核子反應器設施管制法」及制定「核子反應器設施延役條例草案」，規範經營者應於執照有效期間屆滿前，向主管機關申請換發執照，以及確認核子反應器設施完整性及系統功能符合法規標準，始得申請再運轉執照。同時，國民黨將推動修正「氣候變遷因應法」及「環境基本法」，將「非核家園」，改為「零碳家園」。

國民黨也將展開「長期照顧保險法草案」立法，及修法保障外送員勞動權益的「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，和制定學校午餐及飲食教育條例，規範學校午餐供餐方式。

此外，國民黨計畫修法提高詐欺罪刑度、力促人工智慧基本法草案完成修法；推動運動事業舉辦運動賽事符合規定者，其門票免徵營業稅的「運動產業發展條例」修法；以及建立媒體要求數位平台付費使用新聞報導內容的法律依據，促進數位產業平衡發展。

朱立倫受訪時表示，AI戰、貿易戰，還有民眾最關心的民生經濟相關議題，這些都是國民黨這會期主推重點。至於民眾黨所提出的民生法案，也可以一起討論，匯聚共識，讓福國利民的法案順利通過。

修法 國民黨 節日

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