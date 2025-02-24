朱立倫批賴總統司法當刀 陳亭妃批荒誕無稽

國民黨主席朱立倫昨在台南表示，賴清德總統用司法當刀砍向不聽話的民進黨人士，已有傳言「昨日林岱樺，明日陳亭妃」。陳亭妃駁斥，朱立倫對民進黨說三道四，內容荒誕無稽，令人啼笑皆非，「呼籲政治精算師，花點心思在人民身上比較實在」。

國民黨台南市黨部昨在新營區黨部實踐堂舉辦新春團拜活動，朱立倫被問到對近日民進黨立委林岱樺疑涉詐助理費案延燒有何看法，他說，賴總統手裡拿著兩把刀，左手是司法、右手是大罷免，司法的刀砍向在野黨不稀奇，連民進黨內不同派系也會砍。

由於林岱樺表態角逐高雄市長且民調居高不下，地方盛傳涉案與她爭取黨內初選卻並非高層屬意人選有關，而陳亭妃同樣爭取台南市長初選，因此坊間盛傳「今日林岱樺，明日陳亭妃」。

朱立倫說，現在很多人都在說「昨日林岱樺、明日陳亭妃」，只要不聽話、不順從的都會成為司法打擊對象。

對此，陳亭妃發文指出，賴總統表示絕不讓政治介入司法，也不允許司法介入初選。民進黨是講求民主與制度的政黨，有一套黨內的民主程序，產生最符合人民期待的候選人；民進黨也是團結的政黨，也沒有不團結的本錢，支持一個公平初選制度產生出來的候選人。

陳亭妃強調，昨天在總統官邸，大家聚焦討論民生、經濟及國防等重要議題，民進黨重視民意，相較之下，國民黨在各項公共政策上整天打選舉的算盤，才與民意漸行漸遠，「政治精算師」不用那麼會打算盤，多花點精力在人民身上吧。