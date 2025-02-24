曹興誠懸賞千萬找中共黑手 徐巧芯：請國安局調查

聯電公司創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠近來遭曝光疑似小三親密照，他發文指潑糞抹黑的幕後黑手是中共國安部，並懸賞千萬元找黑手。國民黨立委徐巧芯到該貼文「開戰」，質疑曹說法一變再變，若如曹所說，那是很大國安問題，她會請國安局調查，看是真有滲透還是曹通篇唬爛。

資深媒體人謝寒冰近日爆料曹興誠過去疑有大陸小三。「謝寒冰潑糞的幕後黑手，是中共國安部」曹於臉書宣布，凡有人能向刑事局或調查局提供中共國安部在台陰謀活動線索，因而破獲中共國安部在台組織及領導幹部者，他願意提供新台幣1000萬元獎金。

臉書文今早7時許一出，也吸引許多粉絲前來加油，直呼「中國人善用媒體以八卦手段抹黑鬥臭對手，扭轉焦點來模糊公眾訴求」，旅美教授翁達瑞也說「正面對決，讓他們抱頭鼠竄！」。其他也有眾多支持者喊「曹董加油」、「謝謝曹董為台灣的付出」，但也有反對者大罵「渣男」、「鬼扯一通」。

徐巧芯則以官方粉專在上午9時許於該貼文下留言批評曹興誠，覺得沒有證據，聽一個不知名的「美國有人說」，寫一大堆想像文就可以「洗滌人心」嗎？「美國友人」是誰？該友人如何知道曹被中共攻擊？曹有無詢問還有多少人被中共攻擊？若沒有，曹擔任全社會韌性防衛委員會的顧問是否失職了？

徐巧芯指出，曹興誠這次說法又改成「駭客入侵」，到底是要幾個版本？從人工智慧（AI）、合成、確實有中國女友、駭客入侵等依序講不同言論，只能選一個吧？「大哥，有這樣包牌的嗎？？？」若駭客入侵拿到照片，還要另外搞AI變造的邏輯是什麼？所以照片是真的，那還要告一億嗎？全台都在等曹的大場面。

徐巧芯憂心，若曹興誠已經被「駭客入侵」，那曹擔任「全民社會韌性委員會」的相關資料是否也一併被竊取？那這就是非常非常大的國安問題，國安單位必須介入調查，了解曹到底有多少把柄在中共手上，太嚴重了。之後立法院開議，她會請國安局調查該案，看看是謝寒冰被反滲透法被起訴、政府的相關資料已藉曹「顧問」由駭客入中共手中，還是曹通篇唬爛。