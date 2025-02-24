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韓國瑜為何缺席立法實務研討會？ 傅崐萁被追問但避答

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左）和副院長江啟臣（右）。圖／聯合報資料照（記者曾吉松／攝影）
立法院長韓國瑜（左）和副院長江啟臣（右）。圖／聯合報資料照（記者曾吉松／攝影）

立法院明天開議，國民黨循慣例於今天舉行立法實務研討會討論本會期優先法案。原受邀出席致詞的立法院長韓國瑜卻未出席，國民黨立院黨團總召傅崐萁會後受訪時避談，僅表示黨團共識將全力以赴推動民生法案。韓國瑜下午將前往新竹弔唁民眾黨前主席柯文哲父親。

備戰新會期，國民黨立院黨團成員今出席立法院實務研討會，黨主席朱立倫、秘書長黃健庭等人也與會討論民生優先法案。過去立法院前院長王金平雖並非每次會議都出席，但由於韓國瑜前兩個會期都有參加，此次原受邀出席未現身，引發聯想。不過，韓國瑜與立法院副院長江啟臣今下午將前往新竹弔唁柯父。

傅崐萁表示，今日立法實務研討會達成共識，將全力推動數項民生優先法案，國民黨非常團結面對賴清德總統與民進黨團總召柯建銘所推動的大罷免，國民黨絕不怯戰，會奮戰到底，因為他們秉持民意為台灣的發展，一定會全力以赴。面對媒體追問韓國瑜為何沒出席，傅崐萁則未回應。

國民黨 立法院 韓國瑜

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