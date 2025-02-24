曹興誠指中共撥糞黑手 翁曉玲：大陸交女友好意思說？

聯電公司創辦人曹興誠近期遭各種爆料，包含小三親密照、允諾捐款無後續等，他發文表示自己遭撥糞抹黑是中共國安部規畫。「曹興誠說他自己吧」立委翁曉玲笑稱，在大陸交女友、做生意的都是曹，還好意思說別人？立委徐巧芯也說「大哥你不能包牌啊」，說法一周改口多次，還有這麼多「傻鳥」跟隨。

資深媒體人謝寒冰近日爆料聯電公司創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠過去疑有大陸小三，昨又遭翁曉玲揭露，曹曾於30年前允諾捐清大1500萬卻無後續。「謝寒冰潑糞的幕後黑手，是中共國安部」曹於臉書宣布，凡有人能向刑事局或調查局提供中共國安部在台陰謀活動線索，因而破獲中共國安部在台組織及領導幹部者，他願意提供1000萬元新台幣的獎金。

翁曉玲今上午赴國民黨立法實務研討會前聯訪時表示，中共地下黨、受中共指示等「曹興誠說他自己吧」，在大陸有女友還長期做生意的是誰？還好意思說別人受到中共指使，呼籲國安局好好調查曹這些年作為；曹不只是誠信及私德有問題，還鼓動民防、黑熊部隊，企圖顛覆國內政局、顛覆台灣，如今成民進黨側翼，還當全民防衛韌性、中華文化總會執委，文總現在又以發揚台灣文化為主，但台灣文化是小三文化、造謠文化、說謊文化嗎？

徐巧芯也於同場活動受訪表示，曹興誠從一開始說是人工智慧（AI）製圖造假，後來又說要提告謝寒冰，但到現在都沒收到消息有告，後來又改口說真有中國女友，今天又指說是中共統戰相關部門；同一件事在一周內改口好多次，這樣的人還值得信任嗎？「大哥你不能包牌啊」她也批，駭客入侵還需要AI造假嗎？就等於是照片是真的，如果是真的又為何前幾天要欺騙大眾？