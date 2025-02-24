批吳春城勒索部會 民進黨提案廢「狀促法」籲藍白支持

民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，遭質疑未利益迴避，圖利私人家族企業，民進黨宣布將在立法院提案廢止該法，請藍白立委別再護航，並要求民眾黨主席黃國昌向社會大眾交代清楚，如何處置涉及利益迴避爭議的吳春城。

壯世代政策與產業發展促進法紛擾不斷，民進黨團日前質疑吳春城旗下公司迄今已取得政府標案共計11億元，台北地檢署日前已主動簽分他字案偵辦，案由為貪汙治罪條例圖利等罪；針對吳春城是否違反公職人員利益衝突迴避法，監察院廉政委員會也決議立案調查。

民進黨發言人吳錚今偕民進黨立委郭昱晴、陳培瑜舉行「清廉標準在哪裡？壯促法圖利了誰？」記者會。

「利用質詢向政府行勒索之實！」郭昱晴說，為讓部會埋單狀促法，吳春城審查今年度總預算時刁難體育署、故宮、國發會、衛福部等單位，肆意提案凍刪預算，如衛福部次長質詢時強調不使用壯世代一詞，衛福部業務預算就被刪凍，嚴重影響利益迴避。

郭昱晴續指，吳春城被起底一家三代經營的10幾間有關壯世代家族關係企業，已海撈11億政府標案，吳春城在擔任立委一年來，相關企業就拿下了政府2200萬元標案，甚至將「壯世代」註冊專利商標，背後牽扯到上億元的金錢利益，涉有圖利之嫌。

針對法案內容，陳培瑜說，壯促法希望政府應該建立壯世代金融行動方案、推動壯世代觀光發展、政府應該寬列壯世代事務預算、各級政府應充實壯世代相關人力辦理人員教育訓練，而相關內容都與吳春城及其家族相關企業相關，合理懷疑狀促法是為促進吳春城其家族名下十幾家企業相關的業務發展和推動。

陳培瑜認為，不論是年紀或與國際接軌部分，或相關部會已有照顧相關年齡的相關法案，如中高齡者及高齡者就業促進法、高齡社會白皮書、因應超高齡社會對策方案等，但這些因為都沒有辦法照顧到吳春城及其家族的十幾家公司業務，所以強硬提出壯促法。

吳崢表示，民進黨態度明確，將在新會期廢除毫無正當性又圖利立委私人家族企業的壯促法。吳春城在預算提案中，強行要求部會推動壯世代政策，寬列壯世代預算，劃分更多資源大餅，吳春城家族相關企業再借此獲取標案，儼然是濫用職權，公然勒索部會。請問國民黨與民眾黨，要繼續為這樣的公然勒索行徑背書嗎？

吳崢接續點名，民眾黨與黃國昌對自家立委涉嫌違反利益迴避的處理態度為何？民進黨團已提出廢止壯促法提案，請問身兼民眾黨主席與黨團總召的黃國昌，還要繼續包庇、護航這部明顯圖利私人的法案嗎？請民眾黨給社會大眾一個清楚的交代。