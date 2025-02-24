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藝文補助暴漲獲獎卻變少 藍：伍麗華還要背書合法要飯？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨青年部前主任陳冠安批評，近年藝文專案補助暴漲，但仍面臨影音出口腰斬、電影入圍得獎變少等困境，伍麗華和她的助理不監督政府政策弊端，還在高喊合法要飯、怪藍白扯後腿？圖／取自陳冠安臉書
國民黨青年部前主任陳冠安批評，近年藝文專案補助暴漲，但仍面臨影音出口腰斬、電影入圍得獎變少等困境，伍麗華和她的助理不監督政府政策弊端，還在高喊合法要飯、怪藍白扯後腿？圖／取自陳冠安臉書

民進黨立委伍麗華助理楊舒雅日前接受民進黨青年部訪問，提「合法的飯不要嗎」，抨擊藍白刪補助，掀起波瀾。國民黨青年部前主任陳冠安批評，近年藝文專案補助暴漲，但仍面臨影音出口腰斬、電影入圍得獎變少等困境，伍麗華和她的助理不監督政府政策弊端，還在高喊合法要飯、怪藍白扯後腿？

陳冠安表示，伍麗華昨天為自家倡議「合法要飯」的助理楊舒雅抱不平，說她很倒楣，不知得罪到誰。她的助理得罪的是那些沒曾想過要拿政府補助，只想靠自身努力工作，拚更好生活的一般人，因為這些錢，不是綠友友的飯，而是人民的血汗錢。

陳冠安表示，伍麗華在臉書上辯解，稱自己經常鞭策政府要給予文化創意藝文產業更多「投資」，要讓台灣成為文化輸出大國。然而，民進黨政府的補助政策不只效率低落，更造成台灣文化產業的困境。

他舉例，以負責藝文補助、執行文化藝術獎助條例任務，提升藝文水準的國家文化藝術基金會來說，在過去幾年，補助結構發生重大轉變。國藝會的補助類型分為常態性和專案兩種。前者以「文學」、「音樂」、「舞蹈」等概括分類作為補助項目；後者則規畫策略性專項補助，目標明確並限定名額。

陳冠安說，過去，國藝會以常態性補助為主，2015年時總補助為1.47億元，常態占76.75%、專案為23.25%。但從2018年開始，藝文補助雖大幅增加，從2017年的1.37億元，增加到年平均約4億元，漲幅3倍。但卻出現結構性改變，常態性補助不再常態，有明確補助目標且限定名額的專案補助，反而變成常態。

陳冠安說，2018至2023年間，國藝會發出的24.27億元補助，其中常態占比僅36.36%，非常態的專案補助反而激增到63.64%。對比2017和2023年，專案補助更是暴漲13倍。若單以國藝會補助來說，政府對文化的投資確實變多了，但捨常態而採專案的補助方式，有讓台灣成為文化輸出大國嗎？很遺憾並沒有。

陳冠安提到，以伍麗華助理楊舒雅最關注的影音來說，根據文化部列舉的文化商品進出口項目的「影音錄製商品」，2017年出口為7.88億元，且此前台灣都是出超大國，2013年出口更達16.65億元。但從2018年開始，進口開始大於出口，在2023年，出口金額僅3.67億元，減幅超過5成。而跟國際比，2023年全球音樂市場收入漲幅約為10%，而台灣卻只有一半不到的4.47%。

若論質量，以另一影音重要型態的電影來說，雖然從2011年到2023年，參加國際市場展國片部次和輔導參加國際電影市場片商數逐年增加，前者從206部次成長到543部次；後者從80家增加到245家。但我國國際影展入選和獲獎的次數卻在下降，2011年至2017年，平均每年入選86.28、獲獎20.57部次；2018年至2023年，平均入選則減少到入選61.83部次、獲獎更只有14部次。

陳冠安質疑，補助大漲3倍且結構轉變，然而面對影音錄製商品出口腰斬、音樂市場成長幅度不如國際平均、電影入選得獎數據大幅崩盤等藝文發展困境。伍麗華和她的助理不監督政府政策弊端，還在高喊合法要飯、怪藍白扯後腿？不正視國政問題，只想護航黨意、監督在野黨的民意代表，罷掉，真的剛好而已。

伍麗華 電影 音樂

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