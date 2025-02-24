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俄烏戰爭滿3年 外交部：續與國際合作提供人道援助

中央社／ 台北24日電

俄羅斯入侵烏克蘭滿3年，外交部今天表示，持續密切掌握美、歐、俄各方對於俄烏和談的立場，並強調，台灣將在人道援助等領域持續與國際共同合作。

俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭，各國湧現援烏聲量。對此，外交部上午回覆中央社提問指出，外交部高度關注俄烏戰爭的發展，並持續密切掌握美、歐、俄各方對於俄烏和談的立場，同時責成駐外館處積極蒐報相關政情，隨時因應國際地緣政治局勢變化。

對於美國總統川普（Donald Trump）近日援烏政策轉變，外交部表示，台灣將續與理念相近國家密切合作，共同因應來自威權國家的侵擾與威脅。關於烏克蘭情勢，台灣將在人道援助等領域持續與國際共同合作。

外交部說，作為民主國家及區域負責任的一員，台灣有高度的自我防衛決心，同時也持續強化自我防衛能力，堅決守護國家主權與人民自由。

俄羅斯 外交部 烏克蘭

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