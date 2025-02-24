快訊

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

0050分割引爆話題 ETF分割與反分割會影響投資人荷包嗎？

星巴克也有「7點」惜食優惠 資深「乞丐超人」曝更多打折時段

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲父親告別式柯媽求情、陳佩琪怒嗆 北所冷回：尚未申請

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
對於在押的柯文哲能否出席柯爸告別式，北所表示目前尚未收到當事人或家屬的申請。圖／讀者提供
對於在押的柯文哲能否出席柯爸告別式，北所表示目前尚未收到當事人或家屬的申請。圖／讀者提供

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發這個月17日病逝，告別式預定於3月10日舉行，對於因因京華城等案災在押的兒子柯文哲，能否親自送父親最後一程？柯媽日前拍片向總統賴清德求情，柯妻陳佩琪更發文怒嗆，台北看守所冷靜點出關鍵，指出「目前此案當事人(收容人或家屬)，均未提出申請」。

北所表示，有關本所辦理柯文哲返家奔喪一事，係按羈押法及受刑人及被告返家探視辦法規定受理申請，於依法確認收容人同意後，經審慎評估探視安全及羈押(或行刑)秩序維護，決定返家日期，以兼顧司法公正及人倫關懷之制度目的。

但北所也點出另一重點，表示依受刑人及被告返家探視辦法，家屬申請奔喪應檢附死者之死亡證明書、訃聞或其他足資證明喪葬日期及地點之文件，以及足資證明收容人與死者關係之戶政或其他相關文件，向監所申請奔喪應於死者亡故日起至喪葬前二日提出。

至於家屬最關心的奔喪時間和地點，依規定須經監所核准，並無明文規定「一定不能在告別式當天」，但「目前此案當事人(收容人或家屬)，均未提出申請」，北所針對相關評論或意見均予尊重。

受刑人 告別式 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲奔喪不能指定時間？ 陳佩琪：只求司法公平對待

柯爸3月10日告別式 柯媽同台直播主懇求總統准柯文哲奔喪

柯文哲弟首度發聲 曝柯爸遺願「希望柯文哲回來」

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

相關新聞

曹興誠指中共撥糞黑手 翁曉玲：大陸交女友好意思說？

聯電公司創辦人曹興誠近期遭各種爆料，包含小三親密照、允諾捐款無後續等，他發文表示自己遭撥糞抹黑是中共國安部規畫。「曹興誠...

向川普說不! 8成4台灣民眾反對台積電奈米技術移美國

啟思民本基金會今天公布國際現勢民調顯示，85.6%受訪者認為美國川普政府未來可能對台灣施加關稅壓力，62.5％民眾認為台...

柯文哲父親告別式柯媽求情、陳佩琪怒嗆 北所冷回：尚未申請

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發這個月17日病逝，告別式預定於3月10日舉行，對於因因京華城等案災在押的兒子柯文哲，能否親自...

柯文哲奔喪不能指定時間？ 陳佩琪：只求司法公平對待

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，家屬選定3月10日舉辦告別式，柯文哲母親何瑞英先前向賴清德總統懇託，希望讓柯文哲回家送...

懸賞一千萬找線索 曹興誠：幕後黑手是中共國安部

資深媒體人謝寒冰近日爆料聯電公司創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠過去疑有大陸小三，曹興誠今天在臉書宣布，凡有人能向刑事...

中華隊經典賽資格賽輸球…藍白刪預算害的？名嘴說真相：不是笨就是壞

去年底才在世界12強棒球賽奪下世界冠軍的中華隊，經過短短3個月，卻面臨嚴峻挑戰，本屆經典賽資格賽（WBCQ）吞下兩敗，不少網友將矛頭指向「藍白刪預算」，害情蒐團隊無法出國，才導致中華隊輸球。對此，媒體人黃揚明昨（23）日表示，中職組訓12強、經典賽的經費來源是「運動發展基金」，扯立院砍預算的人「不是笨就是壞」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。