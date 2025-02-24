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柯文哲父親告別式柯媽求情、陳佩琪怒嗆 北所冷回：尚未申請
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發這個月17日病逝，告別式預定於3月10日舉行，對於因因京華城等案災在押的兒子柯文哲，能否親自送父親最後一程？柯媽日前拍片向總統賴清德求情，柯妻陳佩琪更發文怒嗆，台北看守所冷靜點出關鍵，指出「目前此案當事人(收容人或家屬)，均未提出申請」。
北所表示，有關本所辦理柯文哲返家奔喪一事，係按羈押法及受刑人及被告返家探視辦法規定受理申請，於依法確認收容人同意後，經審慎評估探視安全及羈押(或行刑)秩序維護，決定返家日期，以兼顧司法公正及人倫關懷之制度目的。
但北所也點出另一重點，表示依受刑人及被告返家探視辦法，家屬申請奔喪應檢附死者之死亡證明書、訃聞或其他足資證明喪葬日期及地點之文件，以及足資證明收容人與死者關係之戶政或其他相關文件，向監所申請奔喪應於死者亡故日起至喪葬前二日提出。
至於家屬最關心的奔喪時間和地點，依規定須經監所核准，並無明文規定「一定不能在告別式當天」，但「目前此案當事人(收容人或家屬)，均未提出申請」，北所針對相關評論或意見均予尊重。
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