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何時讓閣揆施政報告？ 傅崐萁：全看卓榮泰自己

聯合報／ 記者李成蔭鄭媁／台北即時報導
國民黨今循例召開立法實務研討會，外界關注新會期優先法案及相關規畫，又是否會讓行政院長卓榮泰施政報告或杯葛？國民黨立法院黨團總召傅崐萁致詞。記者李成蔭／攝影
國民黨今循例召開立法實務研討會，外界關注新會期優先法案及相關規畫，又是否會讓行政院長卓榮泰施政報告或杯葛？國民黨立法院黨團總召傅崐萁致詞。記者李成蔭／攝影

國民黨今循例召開立法實務研討會，外界關注新會期優先法案及相關規畫，又是否會讓行政院長卓榮泰施政報告或杯葛？國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，國民黨將力推人工智慧（AI）、能源、觀光及運動、打詐及還稅於民等相關法案，而卓能否上台全看卓是否有閣揆該有形象及高度，不要再一個「鬥」字。

傅崐萁說明，國民黨去年對所有民生法案，包括打詐四法、巴氏量表等都有所努力，在今研討會中也將討論新的一年重大法案如何推動，包含因應經貿戰場及科技發展的AI基本法，攸關經濟發展所需能源的核電延役及非碳家園，帶動觀光及體育發展等相關條例，讓青年及弱勢能安身立命的住宅法，保障15萬人外送員權益及安全的相關法案等；打詐防詐上提高打詐刑度、給政府更高權力，民進黨沒收七天假如何還給人民也會納入討論。另外，政府四年超收1兆8700多億元的人民納稅錢，卻沒有受立法院監督，年後草草被利用，如何還稅於民也應法制化。

至於卓榮泰能否順利上台施政報告？傅崐萁表示，當然會讓卓上台，但什麼時候上台，端看卓是不是有閣揆該有形象高度及責任，包含過去一年來對人民是否有足夠貢獻？到底為國家及社會提供怎樣的發展環境，是整天鬥爭還是真的能讓朝野和諧？ 國家發展是否符合世界衝擊及潮流，在經貿挑戰過程中是否準備好？還是勇於內鬥，永遠放在心中的是拿回立法院長寶座？

傅崐萁表示，其實真不懂賴清德總統及卓榮泰到底在想什麼，農曆年間以國家級的謠言不斷攻擊在野黨，其實大家還是希望台灣能好好安定發展，政府做好民生政策，不要再「鬥」一個字，讓蛇年成為全國上下無法安定的一年。

另外，有關賴清德昨邀民進黨立委到總統官邸吃烤肉，傅崐萁批評，114年是中華民國通過最多中央政府總預算的一年，講通俗點的說法，前年給80元，政府大魚大肉；去年給100元，政府滿漢全席吃夠夠；今年給120元，政府說衛生紙都買不起，結果昨天大魚大肉，請民進黨不要演了，應務實做好施政。

國民黨今循例召開立法實務研討會，外界關注新會期優先法案及相關規畫，又是否會讓行政院長卓榮泰施政報告或杯葛？國民黨立法院黨團總召傅崐萁致詞。記者李成蔭／攝影
國民黨今循例召開立法實務研討會，外界關注新會期優先法案及相關規畫，又是否會讓行政院長卓榮泰施政報告或杯葛？國民黨立法院黨團總召傅崐萁致詞。記者李成蔭／攝影
國民黨今循例召開立法實務研討會，外界關注新會期優先法案及相關規畫，又是否會讓行政院長卓榮泰施政報告或杯葛？國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪。記者李成蔭／攝影
國民黨今循例召開立法實務研討會，外界關注新會期優先法案及相關規畫，又是否會讓行政院長卓榮泰施政報告或杯葛？國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪。記者李成蔭／攝影

傅崐萁 國民黨 打詐

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