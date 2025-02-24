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【重磅快評】台灣放棄烏克蘭 賴清德還空談民主聯盟

聯合報／ 主筆室
俄烏戰爭三週年，在台烏人昨天走上街頭，要求國際社會嚴懲俄國。圖為2022年台烏克蘭人與台灣公民團體到莫斯科駐台北代表處前陳抗的場景。圖／聯合報系資料照片
俄烏戰爭三週年，在台烏人昨天走上街頭，要求國際社會嚴懲俄國。圖為2022年台烏克蘭人與台灣公民團體到莫斯科駐台北代表處前陳抗的場景。圖／聯合報系資料照片

俄烏戰爭三週年，在台烏人昨天走上街頭，要求國際社會嚴懲俄國。主辦人表示，期望不會發生烏克蘭遭霸凌放棄領土，卻仍未能獲得安全保障。和過去兩年一樣，烏國人齊聚莫斯科駐台北代表處前，但人事已非。不僅美俄關係開始正常化，連台灣政府都已放棄力挺烏克蘭。府院黨無人前來聲援，賴清德主席率綠委利用總統官邸開烤肉趴，為大罷免壓軸出場誓師。

俄烏開戰時，賴清德急發臉書譴責俄國片面改變現況，強調台灣與其他民主國家採取行動，加入經濟制裁。今年賴清德面對「雙普」共商終戰交易，他不僅不在意曾被俄國侮辱「狗吠」，更忘了他一直將中俄掛在邪惡威權同一邊，反而還稱頌川普2.0是機遇，鼓勵國人把台灣作大作好，回應這場機遇。

割肉以饗川普，台灣就能破解「明日烏克蘭」的命運嗎？綠營和側翼最近不斷為川普「棄烏攏俄」的外交路線洗地。最普遍說法是「美國愈早結束俄烏戰爭，愈能集中力量對付中國」，還說「天下沒有白吃午餐，烏克蘭應該拿稀土向美國爸爸報恩」。這些藉口，也像是替賴清德拱手讓出台積電、半導體產業鏈打防預針。更像為兩岸開戰擴大徵兵的話術。

賴清德不是說和民主同盟站在一起嗎？歐洲還在為烏克蘭爭取上談判桌，至少英法領導人將赴華府，敦促川普不要將烏克蘭排除在和平談判之外。賴清德所謂的「民主同盟」都還沒撤退，怎麼台灣連一句支持基輔爭取生存權的外交辭令都說不出口？

諷刺的是，賴清德參加哈里法克斯台北論壇時宣稱，台灣致力維護台海和平穩定，會與「民主陣營」深化戰略夥伴關係，共同嚇阻威權主義擴張。烏克蘭被美國拋棄還被扣上十輩子還不完的鉅債，賴清德說的「民主陣營」及「威權入侵者」握手言和，美中俄鬥法三角平衡，他還想要嚇阻誰？台灣連同病相憐的烏克蘭都能視若未睹，將來被「民主同盟」當作棄子，還有人會不平而鳴嗎？

蔡英文去年底赴加拿大，一再強調民主同盟應團結一致，確保烏國成功抵抗俄國。還說如果烏克蘭贏，就會阻嚇習近平侵台野心；若烏克蘭輸，中國會獲得更大侵台動力。現在，川普邀普亭揮刀叉大啖烏克蘭，難道美國背叛蔡英文說的「民主同盟」，那麼台灣還能仰仗他們抗中？抑或「民主同盟」根本就是民進黨政府哄騙人民投入台海戰爭的麻藥？

賴清德是外交盲流，學舌蔡英文講「民主同盟」，其實自己也不信這套。否則，這時好歹學學馬克宏說幾句挺烏克蘭的漂亮話，不僅拉高存在感，也能給大罷免打上國際光。說穿了，他真的被川普嚇壞，在尚未從菜單除名前，寧可站邊美俄出賣烏克蘭。

川普 烏克蘭 賴清德

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