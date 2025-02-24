柯文哲奔喪不能指定時間？ 陳佩琪：只求司法公平對待

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，家屬選定3月10日舉辦告別式，柯文哲母親何瑞英先前向賴清德總統懇託，希望讓柯文哲回家送父親最後一程。柯文哲妻子陳佩琪今天質疑，可以申請卻不能指定時間，請問這是什麼世界，「我們沒有要特權， 只要司法公平對待。」

柯文哲父親柯承發病逝耆壽94歲，民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，家屬決定選在3月10日舉辦告別式，以莊嚴肅穆的方式辦完柯爸爸身後事，何瑞英上周與直播主陳清茂錄影，兩人喊話讓柯文哲參加告別式，「做子女一輩子最重大的事情，不要讓柯文哲心裡有遺憾。」

不過，陳佩琪上午在臉書發文表示，「可以申請， 不能指定時間， 請問誰可以決定時間？ 法律有規定被羈押者不能參加父親的告別式嗎？」

陳佩琪質疑，柯文哲被羈押的理由是什麼，一場不知道成員有誰、何時舉行、 全程沒有參與的會議，這樣就說圖利，委託別人申報政治獻金有誤失，就全歸當事人貪汙侵占，父親臨終既無法隨侍一旁，告別式也說不能參加，請問這是什麼世界，「我們沒要特權， 只要司法公平對待。」

羈押法第23條規定，「被告之祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於24小時內回所；其在外期間，予以計算羈押日數。」