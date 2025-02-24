中華隊經典賽資格賽輸球…藍白刪預算害的？名嘴說真相：不是笨就是壞

去年底才在世界12強棒球賽奪下世界冠軍的中華隊，經過短短3個月卻面臨嚴峻挑戰，本屆經典賽資格賽（WBCQ）吞下兩敗，將在25日與西班牙一戰定生死。不少網友將矛頭指向「藍白刪預算」，害情蒐團隊無法出國，才導致中華隊輸球。對此，媒體人黃揚明昨（23）日表示，中職組訓12強、經典賽的經費來源是「運動發展基金」，扯立院砍預算的人「不是笨就是壞」。

黃揚明在臉書發文指出，根據體育署官網公布的資料，包含運動發展基金2024年第四季補助明細中，有關補助中職組訓、保險等費用的資料，補助來源是「運動發展基金」，不是體育署本署預算。黃揚明強調，2025年的運動發展基金預算還沒三讀完成，「扯立院砍預算的人，不是笨就是壞」。

另一方面，國民黨立委羅智強也表示，體育署的預算不但沒有減少，還比去年多了19億。補助中職組訓、出國情蒐、辦理大型國際體育活動等經費，來自「運動發展基金」，跟體育署預算無關，在野黨也根本未刪。

羅智強更酸，「去年底青鳥還在網路宣傳，大讚民進黨英明，編列83億的運發基金預算『不會被動到』，要大家感恩惜福。遇到輸球，青鳥就像失憶般，又都賴給藍白刪預算，狠狠消費中華隊。贏了就TEAM TAIWAN，輸了就藍白砍預算」。

回歸棒球賽事，資格賽目前由3連勝的尼加拉瓜拿下首張2026經典賽門票，吞下兩敗的中華隊，將在25日與西班牙隊爭取經典賽的最後一張門票。