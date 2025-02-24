凌濤轟總統公帑烤肉 吳崢斥雙標：盧秀燕出國用誰的錢？

國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤批評，總統府才剛喊窮說預算被刪無法發放太多災害慰問金，卻有錢辦烤肉，拿公帑拚政治。民進黨發言人吳崢痛斥造謠，忙著抹黑總統私人自費的餐敘，卻對台中市長盧秀燕用公帑出國不置一詞，無恥、雙標。

立法院將開議，賴清德總統昨天中午約民進黨立委到官邸烤肉，討論新會期法案、總預算攻防等議題，凌濤批評，有錢辦烤肉拚政治，沒錢慰問受災民眾，「賴門酒肉臭，路有凍死骨」將成為總統府最佳寫照。

吳崢指出，賴清德目的是要勉勵委員們在新會期全力投入問政、展現戰力捍衛政府施政，凌濤卻急忙潑髒水，先前凌濤參加外交部補助的訪團，沒有盡情逛到星巴克就飆罵外交官，讓第一線外交人員委屈落淚，這種濫用人民公帑的民代，現在好意思出來抹黑賴總統亂花錢？

吳崢接著說明，凌濤說官邸餐敘的費用是全民買單，完全是惡意造謠，總統親口說明，這場餐敘全數由「總統個人」支付，一毛公帑都沒有用；凌濤說總統用納稅人的錢搞政治，這種赤裸裸的抹黑，請立刻收回並公開道歉，國民黨無法面對如今遍地怒火的民意，就想靠扭曲事實潑髒水轉移焦點，這才是最可悲的地方。

針對凌濤質疑「有錢餐敘，為什麼不多發慰問金給氣爆受災者」，吳崢批評，根本是倒果為因。請問，預算是誰砍的？國民黨如果覺得慰問金發的不夠多，為什麼要在立法院亂砍預算？一邊砍預算，一邊怪政府沒給夠慰問金，有夠雙面，真以為人民這麼好騙？

吳崢表示，既然凌濤提到氣爆受災者，他必須嚴肅提出質疑，台中市長盧秀燕即將出國訪問日本6天，真正值得人民問的是，台中氣爆事故原因釐清了嗎？市府的責任釐清了嗎？傷者協助和後續賠償確定了嗎？

他反問，盧秀燕出國6天用的是誰的錢？是不是台中市政府的公帑？如果用的是公帑，按照凌濤的邏輯，為什麼台中市府不優先使用這些預算幫助受災戶？而是拿來出國？

吳崢痛斥，國民黨忙著抹黑總統私人自費的餐敘，卻對台中市長用公帑烙跑出國不置一詞。這種行徑，就是無恥、就是雙標！凌濤引用對賴總統潑髒水，好巧不巧，原文正是「『朱』門酒肉臭，路有凍死骨」，他要原封不動奉還給國民黨。