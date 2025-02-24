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影／盧秀燕率團赴日城市外交 盼加速台中大巨蛋建設

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台中市長盧秀燕今天率市府團隊赴日訪問，她說此行是她擔任市長後首度訪日，除進行城市外交，還將前往札幌、名古屋及東京參訪日本4處大巨蛋，希望向日本取經加速台中大巨蛋的興建。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕今天率市府團隊赴日訪問，她說此行是她擔任市長後首度訪日，除進行城市外交，還將前往札幌、名古屋及東京參訪日本4處大巨蛋，希望向日本取經加速台中大巨蛋的興建。記者黃仲明／攝影

台中市長盧秀燕今天率市府團隊赴日訪問，她在機場受訪時透露，此行是她擔任市長後首度訪日，除進行城市外交，還將前往札幌、名古屋及東京參訪日本4處大巨蛋，希望向日本取經加速台中大巨蛋的興建。由於此行受到日方高度關注，盧秀燕說，這趟出訪就是城市的外交，大家不必多作聯想，平常心就好。

盧秀燕表示，這是她擔任市長6年以來第一次出訪日本，日本是台灣也是台中非常重要友好的國家，她6年前當選市長時，就把出訪日本當作最重要的目標之一，但受到新冠肺炎疫情影響、加上市政忙碌，以至於到今天才能夠成行，她非常地期待，對她個人、對台中市來講，此行意義非常重大。

媒體詢問，盧秀燕此次訪日受到高度關注，在日媒專訪市長時也提到總統及黨主席的參選，引發外界聯想。對此，盧秀燕說，城市外交是直轄市重要的工作，在六都市長中她是少數一、兩個還沒有去日本拜訪的市長，這趟出訪就是城市的外交，大家不必多作聯想，平常心就好。

至於本次出訪的目的，盧秀燕指出，這次訪日只有短短6天，扣除頭尾出發跟回來的時間大概只有4天多，可是有很多任務。首要目標是進行城市外交，因為過去幾年，很多的日本團體、政界都不斷的到台中市政府來拜訪，同時也邀請她出訪日本，城市外交工作就是有來有往感情才能深厚，包括東京都、名古屋政府要繼續深化交流。

盧秀燕說，另一個重要的目的就是「我們要蓋大巨蛋」，台中的巨蛋正在興建中，可是台中市府還要蓋能夠打棒球、舉行國際大型演藝活動的大巨蛋，日本的大巨蛋非常有名，而且很成熟，他們有名的大巨蛋就超過6個，台中市府此次出訪就在6個大巨蛋中選擇了4個，幾乎1天一蛋進行參訪，這4個大巨蛋在日本有不同的功能、不同的營運方式、不同的財務規劃，她相信此行取經後會加速台中大巨蛋的興建。

盧秀燕出發前揮手與媒體道別。記者黃仲明／攝影
盧秀燕出發前揮手與媒體道別。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕今天率市府團隊赴日訪問，預計周六返台。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕今天率市府團隊赴日訪問，預計周六返台。記者黃仲明／攝影

出訪 大巨蛋 日本

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