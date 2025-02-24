懸賞一千萬找線索 曹興誠：幕後黑手是中共國安部

資深媒體人謝寒冰近日爆料聯電公司創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠過去疑有大陸小三，曹興誠今天在臉書宣布，凡有人能向刑事局或調查局提供中共國安部在台陰謀活動線索，因而破獲中共國安部在台組織及領導幹部者，他願意提供ㄧ千萬元新台幣的獎金。

曹興誠今天在臉書寫到，「謝寒冰潑糞的幕後黑手，是中共國安部」，他說，上周他贊助三千萬元新台幣，在台北舉辦了一場盛大的哈利法克斯（Halifax )國際安全論壇研討會。包括美、加多位前議員、防長、大使在內的多國政、軍、學界人士齊聚一堂，討論如何加強民主國家的合作，共同抵抗專制政權的威脅。

他說，會後一位美國友人私下告訴他，他目前所遭受的撥糞抹黑事件，應是出自中共國安部的策劃。因為近年來世界各地都有發現：中共國安部一再以收買打手和抹黑抹黃等手法操控各國政經學界，甚至還介入一些國家的總統選舉。

曹興誠貼出中共國安部現任部長是陳一新的照片指出，陳一新是王滬寧的副手，國安部的前進基地就設在香港，經常以港人、港商的名義來台從事灰色地帶的匪諜活動。

曹興誠表示，去年4月27日，傅崐萁率領16名國民黨立委去北京朝拜的，就是王滬寧。最近傅崐萁又偷偷去了一趟香港，這都不是偶然的活動。

曹興誠表示，根據2024年12月11日美國華爾街日報報導，陳一新執掌大陸國安部以來，中國間諜活動已膨脹到讓西方官員形容為「令人生畏」。該部被指可能操縱了對美國的大規模網絡攻擊。美國官員認為中國安部可能跟名為「鹽颱風」(Salt Typhoon）的駭客組織攻擊行動有關。其惡名之昭彰，早已不是新聞。

曹興誠表示，「事實上，謝寒冰一開始就承認他的資料是人家給他的」。他說，這些來自中共國的資料，只有中國國安部才有管道與權力去取得。其中部分照片顯然經過合成變造，這也是國安部常用的技倆。資料最後能夠傳遞到台灣的謝寒冰手上，應該經過了一番複雜的組織運作。

曹興誠表示，中國國安部會選擇此時此刻對他下手，當然是因為他挺身而出，擔任「大罷免」的義工。大罷免會摧毀藍白立委的「木馬屠城」計劃，讓中共「不戰而屈台」的美夢成空。

曹興誠表示，國安部指揮在台灣的中共地下黨員，刻意操作「八卦」議題，好讓「大罷免」淪為「大八卦」，以轉移我們的注意力，不要去注意「傅崐萁們」種種通敵叛國的行為。

曹興誠表示，謝寒冰的撥糞計畫並沒有收到中共預期的效果，因為他們低估了台灣人的智商，「現在他們又發動其他地下黨員包括那位秀逗的翁曉玲，捏造事實，製作謊言，想以張忠謀先生甚至用已經逝世的沈君山校長，來破壞我的名譽。」

曹興誠表示，「為了破除中共國安部的陰謀，我在這裡鄭重宣布，凡有人能向刑事局或調查局提供中共國安部在台陰謀活動線索，因而破獲中共國安部在台組織及領導幹部者，我願意提供ㄧ千萬新台幣的獎金。」

他說，至於那些配合中共國安部的中共地下黨員，請不要太囂張。凡走過必有痕跡，你們製造謊話、抹黑抹黃，將來一定會付出代價。