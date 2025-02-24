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​​盧秀燕弔柯爸、追思228 今訪日

聯合報／ 記者王駿杰陳秋雲／連線報導
台中市長盧秀燕（前排右三）與民進黨立委何欣純（前排右二）等人昨參加二二八追思。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（前排右三）與民進黨立委何欣純（前排右二）等人昨參加二二八追思。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今天率團出訪日本。出訪前，她昨南北奔波，先到新竹弔唁「柯爸」，又趕回台中參加長老教會二二八追思，連續七年出席政治光譜深綠的活動。

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發日前辭世，盧秀燕昨由副市長鄭照新陪同到新竹靈前拈香，盧是首位到柯家致哀的國民黨地方首長。

民眾黨前市黨部主委、東海大學兼任講師郭達鴻說，二○二四選舉，盧秀燕帶頭「藍白合」，締造中市八席立委拿下六席佳績，奠定盧秀燕從中霸天一躍成為國民黨最熱門的總統候選人；盧秀燕是女性政治人物，人情義理特別周到，也做得最到位，她去弔唁柯爸「不會意外」，柯媽是性情中人，對盧秀燕致哀舉動，白營是「點滴在心頭」。

盧秀燕隨後趕回台中，參加長老教會的二二八追思禮拜。這場活動舉辦第十五年，盧擔任台中市長後，年年參加，已七次。盧秀燕致詞說，雖然這起重要的歷史事件發生時，她還沒出生，但這是台灣重要歷史事件，一定要追思，而她親自參加就表示「從來沒有忘記」。

盧秀燕今出發訪日，其中四天行程「一日一巨蛋」，展現興建台中大巨蛋勢在必行決心。

新竹 柯文哲 盧秀燕 鄭照新

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