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備戰新會期 朱立倫、韓國瑜、傅崐萁今合體

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭林銘翰黃婉婷／台北報導
立法院新會期將於25日開議，外界憂心衝突將再致公物遭破壞，國民黨立委羅智強將提案修「立委行為法」。圖／羅智強提供
立法院新會期將於25日開議，外界憂心衝突將再致公物遭破壞，國民黨立委羅智強將提案修「立委行為法」。圖／羅智強提供

因應立法院本會期明開議，國民黨今將循例召開立法實務研討會，黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜與國民黨立院黨團總召傅崐萁將合體出席，共同推動廿三項民生優先法案。民眾黨則恢復晨會制度，討論當天時事及院會攻防。

外界普遍認為國民黨在立院新會期主推民生法案，是為在大罷免潮之下另闢戰場，不過許多黨內立委低調認為，好好做事、拿出政績就是回應罷免的最好方法。

國民黨團書記長王鴻薇說，今將針對本會期優先法案交換意見，除配合黨中央力推ＡＩ基本法、核電延役及非碳家園、長照保險法之外，黨團也會力拚普發現金還稅於民、勞工國定假日等，另像是營養午餐法、打詐相關修法也會再加強。

王鴻薇說，綠營與側翼稱國民黨因罷免才推民生法案是不實言論；去年通過八十歲以上免巴氏量表、揭弊者保護法、運動部成立、打詐四法等，都是國民黨主動提案。

民眾黨方面，前立委賴香伶將出任政策會執行長，扮演中央黨部與立法院黨團溝通橋樑，每周二五固定參與民眾黨團晨會。民眾黨團總召黃國昌表示，開議後一切按照議事程序進行，相關人事案預計三月正式上任。

藍委提案 立委損公物須賠

國民黨立委羅智強將提案修正「立法委員行為法」，若破壞公物就須賠償；民進黨立委則轟，國民黨不要自己修法又做不到。

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