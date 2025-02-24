林岱樺貼歡樂合照 陳亭妃同框總統

賴清德總統昨邀民進黨立委赴總統官邸烤肉，近期因捲入助理費案高喊「司法干預初選」的民進黨高雄立委林岱樺也與會，並貼出多張與同黨立委歡樂合照，心情似乎不受影響；有意參選台南市長的立委陳亭妃、林俊憲，也分別與賴總統合照。

這場烤肉會，民進黨立委劉建國、陳素月、陳冠廷、楊曜、王定宇、蔡其昌等人因另有行程請假缺席。其中，有意參選高雄市長的林岱樺，日前因涉入詐領助理費等司法案件被檢調帶回偵訊，她高喊「政治干預司法、司法干預初選」，而「今日林岱樺，明日陳亭妃」耳語也在綠營內擴散，暗示民進黨「非賴系」想上位都可能「出狀況」；林岱樺與陳亭妃的出席情況，格外引人關注。

林岱樺在臉書貼出賴清德總統致詞及多張與同黨立委歡樂自拍，寫道「我們共同守護台灣這個大家庭，顧好立委、顧好高雄、顧好台灣」。有民眾眼尖發現，林岱樺與高市長黨內初選競爭者邱議瑩各自貼出照片，都沒有對方入鏡。

昨上午才發文曝光日前打點滴的陳亭妃，不僅抱病與會，還貼出與賴總統單獨合照並寫下：「『衝』就是亭妃的個性，從台南到官邸，與傾聽民意的賴清德總統站在一起、捍衛人民的未來。」

被視為陳亭妃黨內初選對手的賴總統子弟兵林俊憲，也在臉書貼出與賴總統合照，並表示「近來總有很多藍營人士喜歡揣測，民進黨內誰與誰不合、誰做了什麼又不高興，講得一副煞有介事；我想今天的聚會，就是最好的闢謠」。

近日被點名選高雄市長的總統府秘書長潘孟安，昨也出席；他前天否認有參選規畫，稱將在台北助總統處理國政。