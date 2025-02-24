總統官邸綠委烤肉 藍白轟黨政不分

兼任民進黨主席的賴清德總統昨於官邸宴請黨籍立委，適逢大罷免潮及地點因素引發爭議。國民黨及民眾黨立法院黨團齊轟「黨政不分」，總統作為團結象徵應避免對立，多談民生；國民黨智庫也批，有錢辦烤肉，沒錢慰問受災民眾？民進黨團則強調，與黨籍立委聚會非首次，且都是賴自掏腰包，國民黨人士別亂帶風向。

賴清德昨邀黨籍立委至總統官邸烤肉，國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨字典中沒有「黨政不分」四個字，他要勸導賴清德，人民最反感的就是大惡罷，如果賴清德及民進黨執意為之，終將踢到民意鐵板；他還說，其實近期可感受到，民眾對仇恨動員及選輸翻桌都非常反感。

民眾黨團副總召張啓楷說，總統是團結象徵，希望內容聚焦在經濟民生等福國利民法案，而有關大罷免，近期民調也清楚顯示「不贊成大於贊成」，身為總統本來就要尊重民意，與其持續造成社會對立，不如回過頭多談民生法案，而與黨籍立委聚會，建議不要辦在官邸。

國政基金會副執行長凌濤批總統府剛「喊窮」說預算被刪，無法發放太多災害慰問金，昨轉頭在總統官邸辦烤肉宴，令人瞠目結舌，「賴門酒肉臭，路有凍死骨」成為總統府最佳寫照，「更荒謬的是，這場官邸烤肉宴是專請黨籍立委，相關費用誰埋單？拿納稅人的錢來搞政治、拚權力，甚至進一步操弄罷免？簡直太扯。」