談美中台 賴總統：將衝擊當歷史機遇

立法院本會期明天開議，兼任民進黨主席的賴清德總統昨邀黨籍立委赴總統官邸烤肉。據轉述，賴清德會中談及國會運作、川普新政及對中關係三大面向，並強調要將衝擊當作歷史機遇，讓台灣持續做大、做好，也將持續強大國防、增強經濟韌性及強化與民主同盟合作。

不過，對於大罷免如火如荼，已有十七位民進黨立委遭鎖定，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，餐會自在輕鬆，沒人主動提到罷免，總統談話也沒有觸及罷免議題。民進黨立委鍾佳濱也說，會中並未談及罷免議題，民進黨團總召柯建銘語重心長從歷史談起，但因為眾人都想吃烤肉，「歷史就講得比較短」。

賴清德循例在新會期開始前宴請綠營立委，針對新會期法案交換意見、為黨團成員加油打氣；五十一位民進黨立委中，昨僅六人另有行程請假未到。行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、總統府秘書長潘孟安皆與會。

總統府發言人郭雅慧指出，餐敘氣氛融洽自在，聚焦討論民生、經濟和國安等優先法案，盼透過府院黨緊密溝通協調，在新會期推動更多福國利民的政策。

吳思瑤轉述，總統談話分為三面向，針對新會期國會運作，懇切呼籲民進黨從政者一本初衷，在台灣關鍵時刻，成為守護台灣民主、主權的堅定力量，賴並引用甘迺迪名言「不要問國家為你做什麼，要問你為國家做了些什麼」作為勉勵。

接著是川普新政。吳思瑤指出，總統請大家安心，整個國安團隊及產業、財經政策按部就班、妥適因應，儘管外界解讀川普新政是衝擊，但台灣要當作正向機會，將衝擊當成歷史機遇，把台灣做大、做好；未來也將強化對美的採購、投資，各方面都要加深、加密、加廣。

在兩岸部分，吳思瑤表示，總統再次強調，中國對台灣併吞侵略等各項威嚇手段不減反增，須有更堅定的信念帶領國家和人民，強大自身國防和國安力量是首要，也要強化經濟韌性，並持續與民主同盟國家合作，領導國家在正確的道路上向前，新的一年將做足準備、全力以赴。

吳思瑤轉述，行政院提及未來會提出總預算覆議案，還有財劃法後續救濟，都請黨團同仁全力支持行政部門，「我們行政立法一體，我們一起團結作戰」。