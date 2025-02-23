游淑慧質疑楊舒雅說「合法的飯」 吳欣岱反擊：重華輕台

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進北市黨部主委吳欣岱則反擊游淑慧「重華輕台」。圖／引用自吳欣岱臉書
台灣基進北市黨部主委吳欣岱則反擊游淑慧「重華輕台」。圖／引用自吳欣岱臉書

饒舌歌手楊舒雅說「合法的飯你不要嗎？」北市議員游淑慧以電影「餘燼」為例，表示描寫白色恐怖符合民進黨價值觀，獲5千多萬元補助，票房卻僅577萬，「補助意義是？」台灣基進北市黨部主委吳欣岱則反擊游淑慧「重華輕台」。

文化部補助爭議延燒，吳欣岱今天在臉書說，游淑慧批評嘻哈歌手楊舒雅的文章中提到，她認為文化部的補助不應該只有符合「民進黨價值觀」可以拿到，並且舉白色恐怖的電影為例，吳則向游淑慧喊話，表示「淑慧啊，其實我覺得白色恐怖、轉型正義的相關電影，應該就是拍給你看的。」

吳欣岱表示，過去幾次在節目上的交鋒，還有為蔡瑞月舞蹈社文資案研究的過程，她認為游淑慧應該算是數一數二沒有歷史感的民意代表。面對國民黨過去白色恐怖、二二八事件的討論，她一句「誰記得那麼多啊」就撇得一乾二淨。換句話說「就是重華輕台」。

吳說，有關台灣的歷史、文化古蹟，游議員一句「不賺錢」就要打死，卻從來不看看所謂的「中華民國史觀」硬要偷渡來台灣，要花多少台灣人的納稅錢，這就是國民黨議員的標準風格。舉例來說，兩蔣陵寢的修繕預算動輒上百萬，怎沒看到游淑慧出來說蔣家在要飯？

吳欣岱說，同樣孫中山紀念館這幾年整修，耗資超過16億元，這些錢可以讓多少個台灣的電影、戲劇、舞蹈發光發熱？

吳欣岱 游淑慧 白色恐怖

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