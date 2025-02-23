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賴總統邀大咖烤肉趴 凸顯主導政局演變

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
賴清德總統今天在官邸宴請黨籍立委，車輛上午約莫12時進入官邸。記者葉信菉／攝影
賴清德總統今天在官邸宴請黨籍立委，車輛上午約莫12時進入官邸。記者葉信菉／攝影

總統賴清德23日特別於官邸舉行烤肉交流活動，包括行政院長卓榮泰民進黨團總召柯建銘與其餘民進黨立委都與會，其中也有近日遭受檢方調查的高雄綠委林岱樺。可見賴清德期待以大家長身份給卓榮泰與柯建銘打氣背書，同時安撫近日遭受檢方調查的高雄綠委林岱樺，展現黨內團結形象。

卓揆老柯都在場

總統府發言人郭雅慧針對此次餐敘表示，總統與立委餐敘，聚焦民生、經濟、國安等優先法案進行討論，並針對新會期法案交換意見，但從民進黨立委林俊憲的臉書照片，還能看到行政院長卓榮泰出席。總統邀請立委餐敘已不尋常，會中還有行政院長加入，更顯得這次參會對民進黨團結的意義重大。

卓榮泰與民進黨團總召柯建銘就坐在總統賴清德前面，因此雖然民進黨團幹事長吳思瑤會後轉述說，在場沒有人提到大罷免，但作為民進黨主席，且卓榮泰與柯建銘就坐在前面下，加上此事已是近日來最大頭條，賴清德怎麼可能不是同時背書大罷免議題？

清德知情仍扮白臉

雖然賴總統在演講時多次強調「政黨競爭是政治的常態」，甚至首次動用《中華民國憲法》第44條的院際調解權，盼解決立法院與其他4院的紛爭，但另一方面卻讓柯建銘頻頻放話，柯建銘甚至還揚言賴總統會「壓軸出場」，號召民眾力挺綠營發動的大罷免，而卓榮泰也頻頻對國會強硬放話、屢提覆議，不願妥協的姿態，也看似為大罷免添增柴火。

如今，府院黨每周一都會固定召開「行政立法協調會報」，且賴清德23日還能號召綠委烤肉，凸顯的是賴清德對外只是扮演「白臉」，包括提倡和解、與疑似因為黨內初選鬥爭，遭到檢舉的民進黨立委林岱樺開心合影，但卓榮泰與柯建銘就負責擔任「黑臉」，積極為大罷免製造對立、搧風點火，其實賴總統的角色不言可喻。

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卓榮泰 柯建銘 民進黨 賴清德

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