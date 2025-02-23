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點麥克風殺手、開門賊綠委 羅智強提案破壞公物須賠償

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院內常有激烈衝突，去年就有民進黨立委吳秉叡損毀麥克風。圖為國民黨立委陳玉珍指控吳秉叡弄壞麥克風。圖／本報資料照片
立法院內常有激烈衝突，去年就有民進黨立委吳秉叡損毀麥克風。圖為國民黨立委陳玉珍指控吳秉叡弄壞麥克風。圖／本報資料照片

立法院新會期將於25日開議，外界憂心衝突將再致公物遭破壞，國民黨立委羅智強將提案修「立委行為法」。他表示，民進黨過去跟門窗及麥克風等設備有仇？經常暴力破壞，這次修法是盼民進黨更文明一點，若有破壞公物就必須負擔賠償，不要再有「麥克風殺手」、「開門賊」的行為。

羅智強等國民黨立委提案修正「立委行為法」，該修正案文書內容表示，鑑於113年立法院議場爆發多次衝突，不僅造成立法院公物大量毀損，維修費總計高達57萬餘元，甚至通過攻擊禁錮立法院院長韓國瑜與議事人員、搶奪竊取議事資料、毀越門窗、破壞麥克風來延宕議事，因此研擬修訂立委行為法第七條條文。

「民進黨是跟麥克風有仇？」羅智強批評，民進黨在去年兩個會期跟門窗、麥克風等設備有仇，經常用各種暴力手段破壞立法院設備所以，這次為了讓民進黨更文明一點，他特別提案修法，只要有立委破壞公物的話，必須負擔賠償責任，尤其立法院的錢不是立委或立院的錢，而是納稅人的錢，所以希望藉由修法讓立委為自身行為負責，也更希望民進黨文明一點，不要有「麥克風殺手-吳秉叡」或「立院開門賊-黃捷」這樣的行為。

立法院新會期將於25日開議，外界憂心衝突將再致公物遭破壞，國民黨立委羅智強將提案修「立委行為法」。圖／羅智強提供
立法院新會期將於25日開議，外界憂心衝突將再致公物遭破壞，國民黨立委羅智強將提案修「立委行為法」。圖／羅智強提供

民進黨 立法院 羅智強

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