點麥克風殺手、開門賊綠委 羅智強提案破壞公物須賠償

立法院新會期將於25日開議，外界憂心衝突將再致公物遭破壞，國民黨立委羅智強將提案修「立委行為法」。他表示，民進黨過去跟門窗及麥克風等設備有仇？經常暴力破壞，這次修法是盼民進黨更文明一點，若有破壞公物就必須負擔賠償，不要再有「麥克風殺手」、「開門賊」的行為。

羅智強等國民黨立委提案修正「立委行為法」，該修正案文書內容表示，鑑於113年立法院議場爆發多次衝突，不僅造成立法院公物大量毀損，維修費總計高達57萬餘元，甚至通過攻擊禁錮立法院院長韓國瑜與議事人員、搶奪竊取議事資料、毀越門窗、破壞麥克風來延宕議事，因此研擬修訂立委行為法第七條條文。